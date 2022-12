Omar Chaparro abandona su carrera como comediante para consolidarse como actor y cantante

Luego de 26 años de haberse enfocado a la comedia, Omar Rafael Chaparro Alvídrez, artísticamente mejor conocido como Omar Chaparro, está convencido que ha llegado el momento de cerrar esa etapa para dedicarse de tiempo completo a la cinematografía y a la música.

El presentador de televisión asegura que después de haber picado piedra para abrirse camino en la industria del entretenimiento es hora de enfocarse únicamente en los proyectos acorde a sus emociones.

“En 27 años, o no sé cuánto tengo de dedicarme a esto, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso, que no me han gustado, he tenido momentos altos y bajos, pero todos esos me tienen aquí, me han ayudado a convertirme en la persona que soy ahora. He pagado el precio”, indicó.

De cara al estreno de la película The Wingwalker, donde trabajó bajo la dirección de Alonso Álvarez, el actor originario de Chihuahua reconoce que, al ser su mejor trabajo en la pantalla grande hasta el momento, decidió hacer a un lado a la comedia.

En la cinta, Omar Chaparro caracteriza a un joven viudo que al ser deportado de Estados Unidos tiene que encontrar la manera de regresar a la Unión Americana para sacar adelante a su hija, pues está programada para someterse a un trasplante de corazón.

Dicho papel, entre otras cosas, al actor le implicó subir cerca de 14 kilos para literalmente transformarse física y mentalmente, una experiencia bastante enriquecedora que influyó en su decisión de abandonar su faceta como comediante.

Cabe señalar que además de enfocarse en el cine, Chaparro tiene proyectado explotar su faceta como cantante y compositor.

De hecho, hace un mes ya presentó un sencillo titulado Tú sólo tú, un tema del género pop que formará parte de un disco completo proyectado para lanzarse el próximo año.

No obstante, esto augura ser sólo el principio de su esfuerzo en la industria de la música, pues el presentador de series como ¿Quién es la Máscara? sostiene haber escrito cerca de 80 canciones disponibles para quien decida grabarlas.

Bajo esta faceta poco explotada de Omar Chaparro, será difícil volver a verlo a cuadrado haciéndose el gracioso para tratar de hacer reír al público.

