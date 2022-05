VIDEO: Omar Chaparro y Mauricio Ochmann se sinceran y hablan sin filtros sobre las infidelidades

Las infidelidades cada vez son más frecuentes y hasta se convierten en temas públicos, de los cuáles el mundo del entretenimiento ha sido presa. En esta ocasión platicamos en Exclusiva para La Opinión con los actores Omar Chaparro y Mauricio Ochmann sobre este tema que abordaron durante el rodaje de ¿Y cómo es él?, una cinta en la que se expone la infidelidad de hombres y mujeres, y que la puedes disfrutar por PANTAYA.

Esta situación tendría diversos detonantes, por lo que de acuerdo a Chaparro esta situación se daría por diversos factores, pero rescata que cuando una mujer decide ser infiel es porque ya hizo un vínculo con su amante, pues en la mayoría de los casos sería por descuido por parte de su pareja.

“Yo creo que generalmente para un hombre, por como estamos diseñados, por nuestra naturaleza, es más fácil que sea infiel por un instinto animal que tenemos, a veces se tropieza, pero regresa al Nido, es infiel de ocasión, no hace una historia. Pero para que una mujer sea infiel es que ya generó un vínculo con el amante, pero generalmente lo hace cuando el hombre no le presta atención, no la escucha, no la quiere, no le hace el amor, entre otros factores”.

OMAR CHAPARRO