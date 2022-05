Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los elementos esenciales que hace imbatible una amistad sin duda es la lealtad, y prueba de ello es la que tienen las actrices mexicanas Martha Higareda y Aislinn Derbez, quienes se han mostrado en redes sociales como las mejores amigas.

En esta ocasión Higareda aseguró que Mauricio Ochmann nunca estaría dentro de sus conquistas, debido a que considera que eso sería una gran traición en contra de Aislinn, actriz que considera de sus amigas más entrañables.

Durante la más reciente emisión de “De todo un mucho”, podcast que conduce la estrella de Amarte Duele con Yordi Rosado, ambos se dedicaron a contestar preguntas aleatorias que les hizo el público.

“Si tú me dijeras: resulta que el exesposo de Aislinn, Mauricio Ochmann, me tirará la onda, no, no, yo no podría”, dijo la estrella después ser cuestionada sobre si tendría alguna relación con una persona que ya ha salido con alguien cercano a ella.

No es que la protagonista de “No manches Frida” haya sido cortejada por el estelar de “Hazlo como hombre”, sino que recordó su caso por ser uno de los más cercanos que tiene.

“Es más, yo creo que él no lo haría, pero suponiendo, no, no podría” MARTHA HIGAREDA

Al respecto, Yordi Rosado bromeó con esta situación al decir que después de la entrevista que tuvo con el actor en su canal de YouTube, este le dijo que Martha le parecía una mujer muy guapa, una situación VIDEO: Martha Higareda privilegia amistad con Aislinn Derbez que un amorío con Mauricio Ochmann que tomó por sorpresa a la protagonista de “Niñas Mal”, pues no se esperaba dicha revelación.

A esto, Higareda dijo saber muy bien cuando su compañero en el estudio está mintiendo, por lo que no cayó en la mentira y rio de la ocurrencia del ex productor de “Otro Rollo”.

Durante la charla, la actriz fue evidenciada por Yordi, quien aseguró que en la última reunión que tuvieron se la pasó sumamente acaramelada con su novio Lewis Howes: “La última cena que fuimos no parabas”, dijo Rosado.

Sobre esto, Martha aceptó lo dicho, pero indicó que solamente es así cuando un hombre en realidad le gusta y tiene una relación formal con él.

