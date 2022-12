Portugal y Cristiano Ronaldo se despiden del Mundial de Qatar 2022: Marruecos fue el verdugo del poderoso conjunto portugués

El Estadio Al Thumama fue el escenario en el que se desarrolló el partido entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El conjunto europeo volvió a dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo de suplentes. La selección marroquí derrotó 1-0 a Portugal y se convirtió en la primera selección africana que se mete entre las cuatro mejores selecciones de una Copa del Mundo.

Solo cinco minutos le bastó a Portugal para generar la primera jugada de peligro del partido. Joao Félix remató de cabeza un cobro de tiro libre desde el costado derecho, pero Bono estuvo atento a la jugada y defendió de gran forma su arco. La pelota parada es uno de los recursos principales del conjunto europeo.

El partido, a pesar de que no fue muy trabado en cuanto a faltas, careció de jugadas profundas en ataque. Portugal se mostró carente de ideas. El conjunto europeo se valió de los tiros de larga distancia como alternativa a la buena defensa marroquí. Pero los portugueses no lograban ser eficientes ni peligrosos. Portugal nearly had one here 👀



João Félix's shot takes a deflection and just misses pic.twitter.com/R7VsKW5E1X— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2022

Los cuartos de final del Mundial de Qatar sigue dando sorpresas. Esta vez fue Marruecos el conjunto que ha ido en contra de la “lógica” del partido. Con autoridad, el conjunto dirigido por Walid Regragui demostró no tenerle miedo a las figuraras portuguesas. Tal y como pasó ante España, Marruecos no se dejó intimidar. Al minuto 41 del primer tiempo, la selección marroquí fue premiada en el partido con un gran gol de Youssef En-Nesyri que logró anticipar a Rubén Dias y al guardameta Diogo Costa. This passing by Morocco 🔥 pic.twitter.com/dzH48mMDzW— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2022 MOROCCO TAKES THE LEAD VS PORTUGAL 🔥🇲🇦 pic.twitter.com/X9qbiJeCBP— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2022 Ronaldo's reaction after Morocco's goal 😅 pic.twitter.com/8fg4pyWp4W— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2022

Antes de que finalizara el primer tiempo y con más corazón que ideas, Portugal casi conseguía el empate. Un mal centro de Bruno Fernandes terminó pegando en el horizontal defendido por Bono. Bruno Fernandes was this close to leveling the score for Portugal 😬 pic.twitter.com/eQx1Z7vMoh— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2022

Marruecos se fue al descanso con una victoria “justa” desde el punto de vista del desarrollo del partido. El conjunto marroquí generó hasta siete remates de los cuales dos tuvieron dirección de arco. Portugal solo pateó una vez entre los tres palos y fue un cabezazo al cuarto minuto del partido. Youssef En-Nesyri went 🆙⬆️ for Morocco 😳 pic.twitter.com/wyCVr8SD3a— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2022

Solo pasaron cinco minutos de la segunda parte para que Cristiano Ronaldo saliera al terreno de juego en busca de rescatar a la selección de Portugal de una eliminación que daría paso a una nueva sorpresa en el torneo. Ronaldo enters the game for Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/Nw8FIpTrDE— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2022

A pesar de que Portugal inclinó la cancha en la segunda parte, la portería de Bono no corría gran peligro. La defensa de Marruecos ha demostrado ser una de las mejores del torneo, pues en el Mundial solo ha recibido un gol y fue en la fase de grupos por parte de Canadá. Ramos gets a good look at goal but can't put it on target for Portugal 👀 pic.twitter.com/asWzckXtsN— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2022 Yahia Attiyat Allah and Morocco's defense continues to cause problems for Portugal 😤 pic.twitter.com/Ed79rKwHjh— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2022

Pero en las pocas veces que fue exigido, Bono respondió a la perfección. El héroe de los octavos de final contra España tuvo una de las grandes paradas de la Copa del Mundo al detener un peligroso remate de Joao Félix que significaba el empate portugués. WHAT A SAVE BY BONO 😱 pic.twitter.com/vJXZML7DrN— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2022

Al final, Portugal no pudo romper el cero de la selección de Marruecos. El conjunto portugués se une a Croacia, Bélgica, y España como las selecciones que no han podido marcarle gol a Bono. La selección Marroquí hace historia y se mete en la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Junto a Croacia, Marruecos es la gran revelación del torneo.

