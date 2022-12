¿A qué huele Bad Bunny? Fan revela que se llevó “una decepción” cuando subió al escenario

¿A qué huele Bad Bunny? Es la pregunta que quizá se hacen algunos de sus fanáticos, pero muy pocos tienen oportunidad de comprobar, tal como le sucedió a una seguidora mexicana, quien compartió su experiencia en redes sociales.

Bad Bunny se presentó este fin de semana en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y aunque la primera fecha del 9 de diciembre estuvo envuelta en la polémica debido a que un gran número de fanáticos no logró ingresar al inmueble por la cantidad de boletos falsificados que se distribuyó, fueron más aquellos que pudieron presenciar el espectáculo del artista más escuchado en la plataforma Spotify.

Pero como parte de su gira World’s Hottest Tour 2022, el intérprete de temas como ‘Tití me preguntó’ y ‘Me porto bonito’ también se presentó con rotundo éxito en Tamaulipas, México, donde reunió a miles de fanáticos que corearon todos sus éxitos, pero no solo eso, sino que, tal como ocurre en todos sus conciertos, solo unos cuantos se convirtieron en los elegidos para subir al escenario y presumir sus mejores pasos junto a él y su grupo de bailarines.

Y fue una de las afortunadas quien a través de las redes sociales compartió cómo fue su experiencia junto al artista puertorriqueño, de quien confiesa, se llevó una decepción cuando tuvo la oportunidad de convivir y tenerlo frente a ella.

Según lo explicó a través de TikTok, la usuaria de nombre @heyitsmayrin vivió una grata experiencia en general, pero a la pregunta que muchos fanáticos se hacen respecto a cómo huele Bad Bunny, no se quedó con un recuerdo positivo, ya que en realidad no logró percibir un aroma específico.

En el clip que cuenta con miles de reproducciones, la joven explicó que al momento de subir al escenario fue muy bien recibida por los bailarines del originario de Puerto Rico y equipo de seguridad, quienes le sugirieron “darlo todo” y disfrutar al máximo esta oportunidad. Momento que ella aprovechó para oler al cantante.

“Él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción porque no olía a nada“, respindió.

Destacó que tampoco percibió un aroma desagradable, pero definitivamente no era lo que ella esperaba.

“No olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor, no olí nada. La otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor, a lo mejor el chico que lo abrazó pudo oler un poquito más, pero yo no sentí un olor”, añadió.

La joven que actualmente estudia medicina concluyó su experiencia como una de las mejores de su vida, pues esperó para asistir al concierto casi todo el año, y por fortuna valió totalmente la pena.

