El perfil de Bad Bunny aparece en una plataforma donde al parecer busca ligar

Mediante un video publicado en TikTok, una usuaria bajo el nombre de Annbells, publicó que el cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, tiene un perfil activo en una aplicación de citas.

Y es que, de acuerdo con la chica, en una búsqueda que realizó por el exclusivo portal de citas Raya descubrió al famoso puertorriqueño anunciándose con todas sus características que lo definen como una estrella.

“Me salió Bad Bunny en Raya y vean su perfil para ligar: Benito, 28 años de San Juan, Puerto Rico, trabajo en la industria musical”, escribió la usuaria en el texto que acompaña a su video.

Al difundirse el video con la aparente revelación, un gran número de fans de Bad Bunny pusieron en tela de juicio los señalamientos de Annbells y le hicieron saber que los datos encontrados podrían ser obra de algún suplantador de identidad, quien —utilizando al cantante, compositor y productor— pretende conocer a chicas despistadas.

No obstante, la Tiktoker reitera que el perfil le pertenece al “Conejo Malo”, pues suele alimentarse con fotografías de su actividad diaria, además de que la aplicación también ha sido utilizada por otras celebridades del entretenimiento como los actores Demi Lovato, Ben Affleck, Channing Tatum y Matthew Perry.

En 2017, al célebre puertorriqueño se le ligó sentimentalmente con la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri, pero durante una transmisión en vivo el propio cantante salió a desmentir y mencionó que sólo eran muy buenos amigos.

“Ahora mismo Gabriela y yo somos mejores amigos. Si mañana quiere tener novio, lo puede tener porque somos amigos, igual yo, si quiero tener una novia, la puedo tener, porque somos mejores amigos”, manifestó.

A decir verdad, recurrentemente Bad Bunny ha sido cuestionado por su manera de presentarse vestido a algunos eventos y hasta se ha llegado a especular sobre su orientación sexual. Sin embargo, aunque hasta sus casi tres décadas de vida todavía no se le conoce ninguna pareja, él afirma ser heterosexual.

“Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida, pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, expresó en una entrevista concedida a Los Angeles Times hace un par de años.

