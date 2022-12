VIDEO: Nave Orión regresa con éxito a la Tierra y pone fin a la histórica misión no tripulada de Artemis I a la Luna

La cápsula Orión regresó de forma exitosa este domingo tras 25 días de viaje y dio cierre a la histórica misión no tripulada Artemis I, que circunnavegó la Luna y es la punta de lanza de un programa con el que la NASA planea fijar una presencia permanente en el satélite terrestre y mandar astronautas a Marte.

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 — NASA (@NASA) December 11, 2022

La Orión cayó en aguas del Océano Pacífico, frente a Baja California (México) a la hora prevista, sobre las 17:40 horas GMT, tras desplegar en la secuencia planificada un sistema de once paracaídas que le permitieron reducir las 325 millas por hora (523 km/h) de velocidad hasta poco menos de 20 millas por hora (32 km/h).

LIVE NOW: After 25.5 days in space and a 1.4-million-mile journey around the Moon, the @NASA_Orion spacecraft is coming home.



The #Artemis I mission is expected to splash down off the coast of California at 12:39pm ET (17:39 UTC). https://t.co/QpAThHjBQZ — NASA (@NASA) December 11, 2022

Minutos antes de ello, la nave había alcanzado la atmósfera terrestre mientras viajaba a 25,000 millas por hora (40,000 km/h), equivalente a 32 veces la velocidad del sonido, y se ubicaba a unos 400,000 pies (122,000 metros) de altura.

Durante el proceso en el que cruzó la atmósfera la nave experimentó hasta 5,000 grados Fahrenheit (2,800 grados celsius) de temperatura, equivalente a la mitad de la superficie del Sol y para lo cual ha puesto a prueba un innovador escudo térmico de cinco metros de ancho.

“El último capítulo del viaje de la NASA a la Luna llega a su fin. Orión, de vuelta en la Tierra”, confirmó Rob Navias, de la oficina de Comunicaciones de la NASA, durante la emisión del descenso hecha por la agencia espacial, mientras las imágenes mostraban a la cápsula flotando en aguas del Pacífico.

Unos diez minutos después, helicópteros enviados desde el buque de la Marina estadounidense USS Portland sobrevolaron la cápsula y confirmaron a los controladores de la misión el buen estado de la nave tras su descenso, que concluyó un viaje en el que Orión cubrió 1.4 millones de millas (2.2 millones de kilómetros) desde su despegue el 16 de noviembre. The crew module of the @NASA_Orion spacecraft has successfully separated from its service module at 12pm ET (17:00 UTC) in preparation for the crew module’s return to Earth.



The @NASAGroundSys teams are preparing to recover the vehicle. pic.twitter.com/PJ1acDKfV4— NASA (@NASA) December 11, 2022

“Es histórico, iniciamos una nueva etapa en el espacio profundo con una nueva generación de tecnología”, dijo emocionado el Administrador de la NASA, Bill Nelson, en declaraciones a la agencia espacial estadounidense y al cabo de la llegada de la nave.

Tras la vuelta de hoy, los planes de la NASA son enviar la Artemis II en 2024 y al año siguiente la Artemis III, en la que los astronautas, entre ellos una mujer y un hombre de color, tocarían el suelo del satélite por primera vez desde 1972, cuando lo hicieron los enviados a la Luna con la misión Apolo XVII. We have now entered the entry phase. The @NASA_Orion spacecraft is traveling just under 25,000 miles per hour. #Artemis pic.twitter.com/Q488mhgfCS— NASA (@NASA) December 11, 2022

Con información de Efe.

