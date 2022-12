De Los Ángeles a México llevan movilidad a los artistas con necesidades especiales

Cuando Geowwanny Ivanhoe Valdez, un artista que sufre de discapacidad y que ya no alcanzó una de las silla de ruedas que la Fundación de la Academia para los Sueños Especiales repartió en Mazatlán, México, se fue a su casa esperanzado en que le cumplieran la promesa de que le darían una, tan pronto como se pudiera.

“Nunca imaginé que en menos de dos semanas, me iban a dar una silla ligera, pero muy fuerte con llantas que me aguantan y me permite andar por todas partes”, dice emocionado Geowwannay, quien perdió sus dos piernas debido a una diabetes.

“¡Me siento feliz, agradecido! Como si el mundo me abrazara con mucho gusto. Y es que yo estaba pidiendo a gritos una silla de ruedas nueva. Ahora nada me va a detener”, dice Geowwanny, maestro de historia, sociólogo y artista mexicano.

Además de una nueva silla de ruedas, Geowwanny recibió una beca de 5,000 pesos mexicanos para que continúe con su trabajo en el arte.

Geowwanny Ivanhoe Valdez recibe su silla de ruedas. (Cortesía) Geowwanny I. Valdez feliz en su nueva silla de ruedas. Cortesía)

Dentro de la exhibición de arte Wheels Up Empoderando Artistas en Sillas de Ruedas celebrada en Mazatlán, México, la Fundación de la Academia de Sueños Especiales con sede en el condado de Los Ángeles entregó sillas de ruedas y becas para apoyar a los artistas emergentes que sufren algún tipo de discapacidad.

“Entregamos 41 sillas de ruedas en Mazatlán; y 13 en Oaxaca en un evento previo este año”, precisa el artista Michael Dergar, artista fundador de la Fundación para la Academia de los Sueños Especiales.

“Con la entrega de estas sillas queremos traer movilidad a las personas con discapacidad, algo que es fundamental para ellos. Muchos están postrados en cama porque no tienen recursos para comprar una silla, lo que no les permite participar activamente en la sociedad”.

Dergar dice que estas sillas de ruedas nuevas se consiguieron con el apoyo del Club Rotario de la ciudad de Alhambra; la Constructora De Alhambra y el grupo de Graciela Martínez y Ernie Moreno.

“Ellos hicieron posible la compra de las sillas, recaudando fondos entre sus amigos”.

El artista platica que al darse cuenta de la gran necesidad que hay en México, desde hace tres años la Fundación de la Academia de Sueños Especiales ha llevado a donar sillas de ruedas.

Entrega de silla de ruedas a personas con discapacidad. (Cortesía)

“Lo que he visto toda mi vida como mexicano, es que las personas discapacitadas pedían sillas prestadas porque es muy difícil para una familia asalariada poder comprarse una. Estamos hablando de que la silla más barata te cuesta 270 dólares, mientras que el salario mínimo en México es de 183 dólares”.

Así que dijo que la necesidad de sillas de ruedas es muy crítica en México.

“Cuando entregamos sillas, siempre llevamos dos o tres extras, porque siempre llega alguien preguntando si no nos sobró una”.

Ese fue el caso de Geowanny a quien le prometieron que en una semana, tendría una silla nueva.

“Ver la necesidad tan grande que hay de sillas de ruedas, te dobla”.

La presidenta del DIF Mazatlán, María Teresa Apodada y el artista mexicano Michael Dergar entregan una silla de ruedas. (Cortesía)

Precisó que las sillas de ruedas que donan van desde sillas para niños, sillas médicas, sillas para personas cuadripléjicas y las sillas a todo terreno para personas que viven en pueblos no pavimentados.

“Muchas calles en nuestras ciudades en México no son accesibles para que las personas con necesidades especiales circulen en sus sillas de ruedas. Si les entregas una silla muy barata, al mes ya no tienen nada. Así que hacemos un esfuerzo por darles una silla resistente, que les dure”.

En Mazatlán han contado con el apoyo del Centro Cultural Baupres dirigido por Dory Perdomo; el del director general de cultura Raúl Rico; y con el de la presidenta del DIF, María Teresa Apodaca Múñoz.

“Hemos tenido la suerte de que la gente se nos ha acercado en Los Ángeles, incluyendo la comunidad anglosajona, y nos han dicho que quieren ser parte de la donación de sillas de ruedas para apoyar a las personas con necesidades especiales en México que necesitan movilizarse. Así es como hemos crecido cada año, y aumentado cada año el número de donaciones de sillas de ruedas”.

Dergar dice que las sillas de ruedas no se entregan solo a artistas con discapacidad sino también a menores y personas de la tercera edad.

“El otro día una señora de 88 años nos pidió una silla de ruedas. Pensábamos que la quería para ella. Pero nos aclaró que era para su hermano de 90 años que ella cuida”.

Entrega de sillas de ruedas. (Cortesía)

Esas historias como la de esta abuelita que a su edad, agarra fuerzas para cuidar a su ser querido,” te hacen tomar conciencia de que todos podemos hacer una diferencia para darles una mejor vida a las personas de la tercera edad”.

Con relación a las becas que entregan a los artistas con necesidades especiales, dice que son para impulsarlos a que sigan con su arte; y son por un monto de entre 5,000 y 10,000 pesos.

“La primera persona que nos donó 750 dólares para las becas fue Helen Woo, una filantropía y artista visual angelina de casi 90 años. Ella se ha convertido en nuestra patrocinadora de becas para los artistas con discapacidad de México. Cada año nos dona 5,000 dólares. Desde un principio, creyó en nuestra misión. Ya lleva 13 años apoyándonos”.

Dergar dice que las sillas se entregan con base en una selección que hace el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Mexico de acuerdo a las necesidades de los solicitantes.

“Ellos los seleccionan y se encargan de llevarlos a la ceremonia donde se entregan las sillas de ruedas”.

El artista revela que también ya van avanzados en la recolección de fondos para construir un elevador para las personas en sillas de ruedas para el histórico teatro Angela Peralta de Mazatlán, Sinaloa.

“De esa manera los artistas especiales podrán subir a las galerías de arte del teatro que se encuentran en el segundo piso”.

Los menores muestran los trabajos hechos en sus terapias de arte. (Cortesía) El artista visual Michael Dergar da terapias de arte en México. (Cortesía)

Pero además de las sillas de ruedas y las becas para los artistas con discapacidad, la Fundación para la Academia de las Bellas Artes en colaboración con Centro Cultural Baupres y el Museo de Arte Municipal de Mazatlán cumplió un año este mes, ofreciendo un programa educativo en el que el que la artista Dory Perdomo y el maestro Felipe Barbosa donan su tiempo para ofrecer terapias de arte a más de 25 estudiantes con discapacidad y a sus familias.

“Somos los primeros que hemos traído a Mazatlán estas terapias y la inclusión a través del arte en México”, comparte el artista Dergar.

Si quieres averiguar más sobre el trabajo de la Academia de Sueños Especiales, y hasta hacer donativos, visita el sitio de la Fundación para la Academia de Sueños Especiales.