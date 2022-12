Fervor católico en Nueva York, creyentes de la Virgen de Guadalupe toman calles hasta con bicicletas

Decenas de mexicanos desafiaron el frío que se sentía hoy en Nueva York para rendir tributo a la Virgen de Guadalupe, patrona de su país, con rituales ancestrales, canciones y hasta bicicletas al conmemorarse hoy 491 años de la aparición de la virgen morena en el cerro Tepeyac en México.

En tanto, un contingente encabezado por la imagen de la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego y una antorcha encendida cumplió su meta de llegar hasta la catedral de San Patricio, pasando por Central Park y la Plaza de Naciones Unidas.

“¡Que viva la Guadalupe!”, “¡Que viva Juan Diego!” se escuchó gritar a los devotos de “Lupita” durante los eventos, que comenzaron temprano con la llegada de la carrera de la Antorcha Guadalupana al famoso Central Park en Manhattan.

🇲🇽⛪ Con la participación de más de 1,400 corredores de Antorcha Guadalupana, las Imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego recorrieron las calles de Nueva York el día de hoy 12 de Diciembre.@Joselmoctezuma 🎙️ pic.twitter.com/Co49KnTkVg — Enlace Noticias (@EnlaceNoticias1) December 12, 2022

Tras recorrer catorce estados mexicanos, la Antorcha, la virgen y Juan Diego cruzaron la frontera hacia EE.UU., como hacen los inmigrantes, el 21 de octubre en Nuevo Laredo, Texas y continuó la peregrinación hasta finalizar en Nueva York, donde nació este evento, organizado por la Asociación Tepeyac.

Fernando López fue quien orgullosamente entró al parque con la Antorcha. “Cuando cruzaba la frontera le prometí (a la virgen) que iría a la Basílica. Llevo 25 años aquí y no he ido. Ya que no puedo ir, aquí la recibo. Así, ella viene a vernos”, dijo López, quien ha participado de la carrera durante 17 años.

En el marco de la edición XX de la Carrera Antorcha Guadalupana, migrantes, familiares y amigos están promoviendo la esperanza y la unión entre las familias a pesar de la separación por el fenómeno migratorio.

Un total de 1,500 mexicanos corrieron en el último relevo que trajo la antorcha e imágenes desde Nueva Jersey, donde pernoctaron, antes de emprender el último tramo, vestidos con una sudadera roja y una inscripción que decía “20 años de mensajeros por la dignidad de un pueblo dividido por la frontera”.

