Metanfetamina y fentanilo, las drogas más potentes y devastadoras disponibles como nunca en EE UU

La masiva disponibilidad y uso de potentes drogas sintéticas como el fentanilo, la más poderosa droga conocida por el hombre, y nuevas versiones más potentes de metanfetamina, como la P2P, están causando un problema creciente en Estados Unidos.

Ambas drogas ahora están disponibles en todo el país como nunca antes: Las muertes por sobredosis aumentaron durante la pandemia de covid-19, y en 2021, más de 100,000 personas murieron, alrededor de 71,000 de esas muertes estaban relacionadas con opioides, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Los niños y adolescentes que ingieren píldoras recetadas falsas y pequeños dulces mezclados con el fentanilo se enferman gravemente o mueren cada semana, mientras que el P2P, un tipo de metanfetamina muy fácil de producir, genera estragos en las calles, el aumento de la adicción, problemas graves de salud mental y falta de vivienda.

Durante la videoconferencia: “La doble amenaza del fentanilo y la metanfetamina. El impacto de las poderosas drogas sintéticas en la economía. El aumento del desamparo y las muertes de la juventud”, organizada por Ethnic Media Services, dos expertos en el tema hablaron del impacto en las comunidades.

Cuándo comenzó esta epidemia

El doctor en emergencias John (quien prefirió mantener su identidad real en el anonimato), dijo que cuando comenzó a ejercer en Chicago, lo que más veían en las salas de urgencias era abrumadoramente heroína, pero luego empezaron las sobredosis accidentales de fentanilo.

Pero cuando se mudó a la costa oeste, en 2017, comenzaron a notar el crecimiento de las intoxicaciones por metanfetaminas; y ahora lo que más observan, es el uso exclusivo de fentanilo.

“Probablemente la pandemia tuvo algo que ver”.

Incluso mencionó que han visto que los policías han sido víctimas de sobredosis de fentanilo, cuando arrestan a alguien y al esculcar sus pertenencias y tratar de averiguar qué es el polvo blanco que hay ahí, se rocían accidentalmente con la droga.

Precisó que la heroína, la morfina, el oxycodone y norco eran los típicos opioides antes del fentanilo, que es un medicamento que ha estado por un largo rato para tratar el dolor en la sala de emergencias.

“De 2018 en adelante, estamos viendo más y más psicosis con metanfetamina”.

El periodista Sam Quiñonez, autor del libro True Tales of America and Hope in the Time of Fentanyl and Meth, dijo que el fentanilo es un opioide tranquilizante, usado en cirugías desde que se desarrolló en 1960.

“Ahora es producido por los traficantes de drogas mexicanos en cantidades asombrosas y lo que está pasando es que estamos en la era de las drogas sintéticas”.

Dijo que los traficantes de México han transitado hacías drogas como el fentanilo y las metanfetaminas que pueden hacer fácilmente en laboratorios con químicos.

“El fentanilo es la droga más letal que hemos visto en la calle. Según mis informes, la forma en que están produciendo metanfetamina en México, les permite producir en cantidades que nunca antes habíamos visto, y mucha más pura y más potente”.

Agregó que lo que vemos ahora es que la metanfetamina y el fentanilo, dos drogas muy potentes y devastadoras, realmente han cubierto todo Estados Unidos.

Cuando terminó de escribir su libro, dijo que se encontró con personas que le hablaron de la psicosis que producen estas drogas; y particularmente la metanfetamina tiene un generador de la enfermedad mental y conduce a la falta de vivienda.

“Lo que también es sorprendente de estas dos drogas, es que dejan al usuario absolutamente aterrorizado de no tener acceso a la droga, por lo que la gente prefiere mantenerse en tiendas de campaña, aunque se les ofrezca alojamiento o tratamiento”.

Añadió que estas dos drogas, cambian todo lo que sabíamos, sobre la adicción, el tratamiento y lo demás.

El doctor John dijo que típicamente las personas con adicción a los opioides, reconocen que tienen un problema, por lo que darles un tratamiento es mucho más fácil.

“Mientras que, por alguna razón, los usuarios de metanfetamina se niegan a reconocer que su psicosis y sus delirios están relacionados. En parte es porque están en un estado de psicosis, ven arañas que salen de las paredes, cosas que son aterradoras”.

Redes sociales y drogas

Quiñonez dijo que la mayoría de estas drogas fabricadas en México cruzan en camionetas o carros.

“Una nueva manera de introducirlas es a través de pastillas falsificadas que lucen como legítimas”.

Dijo que el primero y más clásico ejemplo fue la píldora azul genérica de oxicodona de 30 miligramos. La píldora legítima tenía oxicodona y las píldoras falsificadas solo tenían fentanilo; y estaban siendo producidas por millones. Y también hay Adderall falsificado, barras Xanax falsificadas, Percocet falsificado, tylenol falsificado y sigue y sigue”.

Agregó que lo que se ha encontrado ahora son píldoras en forma multicolor.

“A la gente adicta al fentanilo, no les importa como se ve. Lo que quieren es la píldora”.

Mencionó que estas píldoras se venden con frecuencia en las aplicaciones de redes sociales, como Snapchat principalmente.

“Fui a una protesta de Snapchat en Santa Mónica, California en junio de 2021, en la que las familias que habían perdido a sus hijos que habían comprado pastillas en Snapchat, protestaban y tenían grandes carteles que decían que Snapchat es cómplice del asesinato de mi hijo”.

Indicó que mucho de esto sucedió durante covid porque los niños no podían salir de casa.

“La única forma en que se conectaban con el mundo era a través de sus teléfonos. Y la gente vendía drogas con 10 menús muy coloridos que se parecían al menú de un camión de helados”.

Hizo ver que todo esto se debe a que los suministros de estos medicamentos se producen en cantidades catastróficas que nunca antes habíamos visto.