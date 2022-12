TeletonUSA: El Dasa se unirá por primera vez a la conducción

Bajo el título de ’10 Años Juntos’, en relación al décimo aniversario, este próximo sábado 17 de diciembre, Univision presentará uno de los programas más solidarios de la tele, TeletonUSA, lleno de sorpresas, una de ellas es que se unirá, por primera vez, a la conducción El Dasa.

El cantante que lleva un poco alejado del spot público, dedicándose a su música, su esposa y sus tres hijos, debutará como presentador a lado de Karla Martinez, Raúl González, Borja Voces, Rafael Araneda, Maity Interiano, como los principales.

Y por supuesto, también estarán presentes como co-conductores colaboradores Galilea Montijo, Carolina Sarassa, Lindsay Casinelli, Chiqui Delgado, Alan Tacher, Jomari Goyso, Tony Dandrades, Karina Banda, y Jose Figueroa.

Comenzando este sábado 17, a las 10/ 9 Am Centro y 7 Am Pacífico, durante 17 horas en vivo, que podrás ver no solo por Univision, sino también por Galavisión y ViX, se presentarán toda esta lista de artistas:

Un emotivo espectáculo musical de apertura, y varias actuaciones imperdibles de Banda El Recodo, Banda Los Recoditos, Banda MS, Chiquis, El Dasa, Gente de Zona, Joss Favela, Los Ángeles Azules, Luis Coronel, Maria Becerra, Mau y Ricky, Natalia Jiménez, Pablo Montero, Paulina Rubio, y Raymix. Otros artistas que apoyan la causa con una participación especial en la retransmisión son Ana Barbara, Becky G, Camilo, Cindy Lauper, Danna Paola, Gloria Estefan, J Balvin, Leslie Grace, Luis Fonsi, Maluma y Sebastián Yatra.

“Estamos orgullosos de celebrar una década de TeletonUSA, un hito especial que refleja el compromiso de TelevisaUnivision con la comunidad hispana y habla de nuestro legado de servicio… Con una programación emocionante y cuidadosamente seleccionada, la transmisión celebratoria de este año tiene como objetivo entretener a los televidentes como nunca antes, y movilizarlos para apoyar esta importante causa que cambiará la vida de cientos de niños con discapacidades y sus familias“, dijo a través de un comunicado Ignacio Meyer, presidente de U.S. Networks en TelevisaUnivision.

Otra de las novedades para este año es que, por primera vez, TeletonUSA albergará su centro de llamadas en el Instituto de Rehabilitación Infantil TeletonUSA (CRIT) en San Antonio, Texas. Algunas de las personalidades de la televisión que responderán a las llamadas de donaciones son Migbelis Castellanos, Arana Lemus, Chef Yisus, Roberto Hernández, Jessica Rodríguez, e Yvanna García.

