Adamari López le ‘roba’ idea a Toni Costa y así modernizó la casa que comparte con Alaïa

La presentadora boricua Adamari López, de 51 años, decidió modernizar la casa de Miami que comparte con la pequeña Alaïa y lo hizo con la instalación de unas persianas inteligentes, las cuales en días previos ya habían sido instaladas por Toni Costa, su ex, en su nuevo hogar.

Por medio de un video, con duración de poco menos de tres minutos, la presentadora de ‘Hoy Día’, nos compartió la gran felicidad que le producía la nueva modernización de su hogar.

“Mi gente linda estoy con Chris, quien vino a automatizar todas las cortinas de mi casa. Es increíble cómo puedes manejar todo desde un control y a la vez ahorrar energía ¡Qué cosa más espectacular! ¿Qué les parece?”, escribió La Chaparrita de Oro en la descripción de su video.

El video, que fue grabado en la zona de cocina, comedor y sala, muestra el instante en que Ada con la ayuda de un control remoto bajó todas las cortinas de su planta baja.

“Permite si yo quiero, que pase luz, depende de cómo las quiera poner, pero también si quisiera tener como esa privacidad y tener un poquito más de oscuridad en la casa, puedo ponerlas completamente cerradas y entonces quedan perfectas para tener una casa inteligente”, se escucha decir a Adamari en un fragmento del video.

A continuación reconoció que fue gracias a Toni, su ex, que hoy su casa dio ese importante paso a la modernizada.

“Tengo también que agradecerle, no sé si lo dije en el video, que Toni fue quien me las recomendó. Tú se las pusiste, creo que en su casa, y Toni te recomendó, así que gracias por haber venido para acá y Toni, gracias a ti también. Gracias. Qué feliz estoy. Me encanta hacerle mejoras a la casa. Me encanta, me encanta, me encanta”, concluyó la también actriz.

