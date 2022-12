Alguacil amenaza con arrestar al gobernador de Arizona por construcción de muro con contenedores

El gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, quien en enero dejará su cargo, impulsó la construcción de un muro hecho con contenedores desde hace varios meses y el cual abarca lo largo de la frontera con México, situación que provocó que las autoridades locales amenacen con arrestarlo porque el área que está ocupando son terrenos federales.

Doug Ducey inició en verano la construcción de un muro en la frontera sur en Yuma para evitar el paso de los migrantes entre los huecos que quedaron abiertos, esta obra la está realizando con contenedores de carga y protecciones de alambre de púas, trabajo realizado por las agencias estatales.

Antes de dejar su cargo, el gobernador avanzó con un plan para enviar 3000 contenedores para construir un muro de 10 millas en el condado de Cochise, a pesar de las amenazas de las autoridades federales y locales.

Los contenedores están a seis millas del condado de Santa Cruz, cuando su principal representante de la ley dijo que arrestaría a cualquiera que intentara continuar la construcción a través de las fronteras del condado.

“El área donde están colocando los contenedores está completamente en terrenos federales, en terrenos forestales nacionales”, dijo el Sheriff David Hathaway a Fox 10 Phoenix.

Hathaway no dudo en decir que a cualquiera que se le ve infringiendo la ley se le tiene que acusar aunque sea el gobernador del estado.

“No es tierra estatal, no es tierra privada, y el gobierno federal ha dicho que esta [es] una actividad ilegal. Entonces, de la misma manera que si veo a alguien cometiendo un asalto, un homicidio o un robo de vehículo en terrenos públicos dentro de mi condado, acusaría a esa persona de un delito”, afirmó el Sheriff.

Después de gastar alrededor de $6 millones durante el verano para el muro improvisado de 3800 pies con 130 contenedores durante 11 días, la Oficina de Recuperación de EE.UU. detuvo el trabajo y le dijo al estado que estaba construyendo ilegalmente en terrenos federales.

Ducey, demandó a los federales por la orden en octubre antes de seguir adelante con el muro improvisado en Valle de San Rafael, lugar que no es utilizado por los migrantes y no se consideró como parte de El muro de Trump, recordó The New York Post.

“Arizona va a hacer el trabajo que Joe Biden se niega a hacer: asegurar la frontera de cualquier manera que podamos. No vamos a retroceder”, Ducey dijo en octubre.

El gobernador sostuvo que el estado tenía jurisdicción exclusiva o compartida sobre la frontera, que dijo que tenía el derecho constitucional de proteger del “peligro inminente de crisis humanitarias y criminales”.

El mismo medio de comunicación informó que las grúas ya habían llevado 900 contenedores de metal y los habían apilado a lo largo de barreras de acero entrecruzadas para vehículos. Los contenedores se unieron con pernos y se soldaron láminas de metal sobre los huecos, sin embargo, se veían brechas de hasta tres pies en algunas partes de la pared, y las estructuras improvisadas eran escalables, según mostraron las fotos.

La gobernadora electa la demócrata, Katie Hobbs, calificó el proyecto como un desperdicio de recursos y dijo que aún estaba decidiendo qué podría hacer con los contenedores después de asumir el cargo el 5 de enero.

“No sé cuánto costará retirar los contenedores y cuál será el costo”, dijo Hobbs a KAET. La actual Secretaria de Estado ya había mencionado que los contenedores podrían usarse para albergar a personas sin hogar.

Ya han existido varias quejas al respecto. El Centro para la Diversidad Biológica y otros grupos han dicho que la construcción podría poner en peligro especies amenazadas o en peligro de extinción y la tribu indígena Cocopah también había reclamado de que Arizona no obtuvo permiso para construir en su reserva cercana.