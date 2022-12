Danilo Carrera responde por qué prefiere esconder a su nueva novia: “La voy a cuidar mucho”

Danilo Carrera fue cuestionado una vez más sobre su nueva pareja sentimental; pero además de negarse a compartir más detalles de la mujer que logró conquistar su corazón tras el tórrido romance que vivió con la actriz Michelle Renaud, el ecuatoriano confesó por qué ha decidido esconder su relación.

Fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, uno de ellos el programa ‘Hoy’, donde el actor reiteró que se encuentra muy feliz y enamorado, pero prefiere mantener bajo absoluta discreción su vida sentimental. Y los motivos, se deben a que quiere guardar para él y su familia la información relacionada a sus parejas.

“Sí, la escondo, sí la escondo, es algo mío, para mí, aprendí también que hay que dejarse cosas para uno, para la familia, y esta relación me la guardo para mí, la voy a cuidar mucho y la voy a tener muy cuidada”, expresó al respecto.

Ante la polémica que despertó hace unos días por asegurar que su novia tiene valores muy diferentes porque no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento, Carrera señaló que no se trató de ningún mensaje para su ex Michelle Renaud, a quien una vez más le envió sus mejores deseos ahora que se encuentra muy enamorada de Matías Novoa.

“No sé, la verdad es que tampoco la sigo, así que no sé, pero espero que esté feliz, que le vaya bien, y les mando muchas bendiciones. Al final del día tienen que buscar alguna noticia cuando no hay, yo no mando mensajes a nadie, no estoy pensando en hacerle daño a nadie“, mencionó.

Y reiteró que actualmente él también está muy contento, feliz, y cierra el año de una manera que nunca se imaginó con muchísimo trabajo, pues regresará a las pantallas de televisión protagonizando la telenovela de TelevisaUnivision ‘El Amor Invencible‘ junto a Anyelique Boyer.

Finalmente, el histrión confesó que le gustaría retirarse por un tiempo de las telenovelas para probar suerte en su otra pasión que es el futbol.

“Entré a otra competencia, me encanta el deporte y tal vez me regrese a eso, estoy viendo, tal vez me regrese al fútbol, quién sabe“, destacó.

