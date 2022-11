Danilo Carrera dice que su novia tiene valores diferentes y es mucho más inteligente: “¿Se refería a Michelle Renaud?”

Danilo Carrera habló de su nueva pareja sentimental, pero generó la polémica al asegurar que la mujer que actualmente ocupa su corazón tiene valores totalmente diferentes e incluso es “mucho más inteligente”, por lo que de inmediato surgieron especulaciones en torno a que sus comentarios son indirectas para Michelle Renaud.

Luego de que la actriz Michelle Renaud destapara su romance con Matías Novoa y los planes de formar una familia, Danilo Carrera demostró que la historia de amor que vivieron anteriormente ya es cosa del pasado, e incluso reveló que él también está iniciando un noviazgo, aunque evitando a toda cosa dar mayor detalles de su nueva pareja.

Pero fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación donde el actor ecuatoriano dio de qué hablar al asegurar que está feliz y enamorado, pero prefiere mantener bajo absoluta discreción su vida sentimental.

“Talvez ya tengo pareja, no les voy a contar, nada más les voy a decir que estoy muy contento, he regresado al Danilo de Hijas de la Luna que se guardaba todo para él y es la mejor manera de llevar mi vida privada”, comentó.

Y sin dar más detalles, se limitó a mencionar que su nueva novia tiene valores completamente diferentes, además de ser inteligente y hablar varios idiomas.

“No es del medio, no tiene nada que ver y al final del día es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, explicó.

Pese a que ha evitado hablar de más, también comentó que sus fans ya la ubicaron y están muy cerca de dar con la identidad de su misteriosa pareja sentimental.

Sin embargo, las declaraciones del protagonista de ‘Vencer la ausencia’ y ‘Quererlo todo’ provocaron que Galilea Montijo reaccionara, pues luego de ver dicha entrevista retomada por el programa ‘Hoy’ se mostró algo molesta al escuchar que la pareja del actor tiene valores diferentes por no dedicarse al mundo del entretenimiento, además de señalar que podría tratarse de una indirecta para Michelle Renaud.

“Bueno, es que dice: ‘No se dedica al medio, no tiene nada que ver’… ¿o se refería a Michelle Renaud que tiene otros valores?, yo no quiero amarrar navajas, pero a mí, sí me dolió”, comentó.

