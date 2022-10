¿La revancha? Danilo Carrera se deja ver en un video con la ex de Matías Novoa

Hace unos días, Michelle Renaud se volvió el tema de conversación en redes sociales tras confirmar su romance con su coprotagonista Matías Novoa al posar para la portada de una reconocida revista. Ahora, resurge un video de su ex pareja, Danilo Carrera, junto a la también actriz Isabela Castillo, quien casualmente estuvo casada con Novoa. ¡Aquí te contamos los detalles!

Las ex parejas de los protagonistas del melodrama ‘La Herencia’ se han vuelto el blanco de especulaciones del público, sobre todo luego de que volviera a tomar relevancia una grabación que data del año 2013, donde Carrera y Castillo lucen muy sonrientes.

Se trata de un breve clip en el que se aprecia al actor que dio vida a “Ángel Funes” en ‘Vencer la Ausencia’ mientras disfruta de una divertida tarde de alberca junto a la guapa actriz.

En su momento, la sección de comentarios se llenó con decenas de piropos en los que se aseguraba que harían una linda pareja. No obstante, ambos hicieron caso omiso a las especulaciones.

Y ahora que dicho video ha vuelto a ganar relevancia, el público no ha tardado en sacar sus propias conclusiones y asegurar que al igual que Michelle Renaud y Matías Novoa, deberían darle una oportunidad al amor.

No podemos olvidar que Isabella Castillo y Matías Novoa mantuvo un tórrido romance que desembocó en matrimonio. Sin embargo, este terminó en octubre del año 2021. “Tuvimos la madurez suficiente para no arrastrar rencores y malas energías que no llevan a ninguna parte”, se lee en el comunicado que compartieron en su momento.

