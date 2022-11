Danilo Carrera confiesa que está enamorado y ya quiere ser papá    

Danilo Carrera confesó que ya encontró a la mujer con la que podría convertirse en padre y que lo tiene muy enamorado, además de responder si siente celos al ver a Michelle Renaud con Matías Novoa ahora que tienen planes de formar una familia.

Aunque hace unos días el actor ecuatoriano rompió el silencio en torno a la nueva relación de su ex, fue durante la presentación de la nueva telenovela de TelevisaUnivision ‘El Amor Invencible’ que protagoniza con Angelique Boyer, donde aseguró que no está celoso de Matías Novoa y por el contrario les desea lo mejor en su relación.

“No siento nada, no es algo que sea parte de mi vida. Es como tiene que ser y me alegra muchísimo que lo diga, me alegra muchísimo que ella esté en ese momento, yo solo le puedo desear lo mejor. Yo no soy quien para opinar, nada más le deseo lo mejor y que le vaya increíble y que sea la mujer más feliz del mundo“, respondió.

Pero al parecer Michelle Renaud no es la única que está planeando hacer crecer su familia, pues el histrión también asegura que entre sus planes está convertirse en padre.

“Voy a ser papá, no todavía, tranquilos, pero son experiencias que van sumando en la vida, antes yo no entendía que tenías que pasar por algo para llegar a algo mejor a aprender y no estoy hablando de una relación en específico, estoy hablando de tu proceso de vida, aprendes cosas de ciertas personas para llegar al momento en el que estás ahorita. No cambiaría nada, viviría todo exactamente igual”, explicó.

Afirmó que para él es importante dar pasos importantes en la vida y no saltarse las etapas, pues de acuerdo con su educación le gustaría estar con una mujer con la que comparta los mismos valores.

“Cuando encuentras a una mujer que tiene los mismos valores que tú y coinciden pues todo fluye así que yo sí creo que es la manera correcta en mi caso. Yo creo que hay que ir paso a paso, hay que conocerse, hacer un compromiso formal, pedirle la mano, darle el anillo, poner una fecha de matrimonio, mudarte con ella y después empezar una vida como pareja, yo sí creo en eso y es lo que voy a hacer”, dijo.

Al ser cuestionado si ya encontró a la mujer con la que desea dar este paso en su vida y vivir nuevas experiencias, confirmó que sí, aunque no piensa revelar su identidad.

“Puede que sí ya la haya encontrado, pero no les voy a contar nada“, destacó.

En cuanto a las características que debe cumplir la mujer ideal reveló: “Tiene que ser una princesa y yo pensé que no existían, pero ya encontré una, así que estoy contento”.

Finalizó confirmando que está “muy muy” enamorado y su novia no tiene nada que ver con el medio artístico.

