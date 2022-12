Falleció a los 61 años Mike Leach, coach de Mississippi State, conocido como un innovador de la ofensiva en la NCAA

Mike Leach, coach de los Bulldogs de Mississippi State, falleció de una afección cardíaca a los 61 años de edad. Fue conocido como uno de los personajes más carismáticos de la NCAA y además tenía la chapa de ser el padre de la ofensiva moderna del fútbol americano colegial.

El coach estuvo hospitalizado desde el pasado domingo cuando fue trasladado en helicóptero desde su casa en Starkville hacia un hospital ubicado en Jackson. Ante esta realidad, el entorno del equipo había asegurado que Leach estaba enfrentando un problema personal de salud, no se esperaba nada grave a pesar de que luego de su último partido dirigido de la temporada había confesado su lucha contra la neumonía durante la campaña.

𝘖𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘰 𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘥𝘰 𝘪𝘵.#HailState🏴‍☠️ pic.twitter.com/kShEfc7cm4 — Mississippi State Football (@HailStateFB) December 14, 2022

Agradecimiento de los familiares de Mike Leach

Finalmente, Mike Leach falleció el pasado lunes por la noche a causa de la citada afección cardíaca. La familia de Leach agradeció las muestras de cariño hacia el coach en vida y las oraciones de quienes lo veían como uno de los máximos referentes de la NCAA. “Estamos apoyados y animados por la efusión de amor y oraciones de la familia, los amigos, la Universidad Estatal de Mississippi, el personal del hospital y los fanáticos del fútbol de todo el mundo“, dijo la familia de Leach en un comunicado difundido por ESPN.

“Gracias por compartir la alegría de la vida de nuestro amado esposo y padre“, finalizó el comunicado.

Un personaje llamado Mike Leach

Mike Leach fue conocido como uno de los personajes más carismáticos de la NCAA, por su estilo de juego era considerado el padre de la ofensiva moderna de la liga y además tenía actitudes fuera del campo de juego que lo hacían ver además de como un ídolo, como un personaje muy querido y respetado por el entorno de este deporte.

Se podía ver tomando una taza de café en pleno partido, dando declaraciones sobre sus dulces favoritos en época de Halloween, además de intercambios verbales muy elegantes con los árbitros en pleno partido y otras características que lo hacían triunfar dentro y fuera del juego. Thank you for the smiles and the memories, Coach 🖤 #HailState🏴‍☠️ pic.twitter.com/5ucKU7Tqxz— Mississippi State Softball (@HailStateSB) December 13, 2022

Sin duda alguna, el fútbol americano pierde a una gran figura, un gran formador de talento y un adelantado en lo que a táctica se refiere, su legado quedará en los registros de la NCAA y de quienes en vida tanto cariño le tomaron a Mikel Leach.

