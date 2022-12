Fiscal especial manda citación a secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger

El fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia, Jack Smith, emitió una citación al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que comparezca ante un gran jurado para dar su testimonio sobre el expresidente Donald Trump, quien se centró fuertemente en ese estado, mientras buscaba revertir su derrota electoral de 2020.

Según una publicación de The Washington Post, la citación para Brad Raffensperger está fechada el 9 de diciembre y se suma a las que ya envió Smith desde el 22 de noviembre a los funcionarios de Arizona, Michigan y Wisconsin.

Estas citaciones son parte de una investigación federal sobre los esfuerzos para anular la derrota del expresidente republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020, investigación que ahora está a cargo de Jack Smith, quien fue designado el mes pasado por el Departamento de Justicia y también investiga la documentación clasificada de Mar-a-Lago.

La citación de Brad Raffensperger es de suma importancia para la investigación en las elecciones de Georgia, ya que fue a la persona que el expresidente Donald Trump habló para sugerir que encontrara los votos necesarios para darle la victoria en el estado.

La citación de Georgia fue recibida por la oficina de Raffensperger el lunes, redacto el mismo medio de comunicación, también las oficinas de los secretarios de Estado de Arizona y Wisconsin confirmaron de recibir la citación. El fiscal especial ya envió a Nevada una citación.

El fiscal especial está buscando todas las comunicaciones en cualquier forma, entre el 1° de junio de 2020 y el 20 de enero de 2021, que involucren a Trump, sus abogados y asistentes, incluidos ex funcionarios de campaña como Bill Stepien y Justin Clark y los abogados John Eastman, Boris Epshteyn, L. Lin Wood, Sidney Powell y el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, según la citación, obtenida por The Associated Press.

Los esfuerzos de Trump y sus asociados para revertir su pérdida en Georgia son actualmente objeto de una investigación separada dirigida por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, en Atlanta. La fiscal también ha enviado una serie de citaciones a exasesores de Trump para continuar con los reportes. La mayoría de ellos ha impuesto demandas para evitar testificar.

CNN señaló que el fiscal Jack Smith no seguirá los pasos del exfiscal especial Robert Mueller en la forma en que lidia con la criminalidad de Trump y, en cambio será una gestión de un fiscal federal. Además de tener un equipo de 20 fiscales que ya están trabajando en la investigación.