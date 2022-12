Messi asegura que este será su último Mundial y agradece poder disputar otra final

Lionel Messi guió a Argentina a la final del Mundial Qatar 2022 y en entrevista posterior al partido aseguró que ha vivido esta copa con mucha intensidad, además agradeció poder disputar otra final para despedirse de lo que será su última participación en Copas del Mundo.

En entrevista concedida a D Sports, el astro argentino del PSG dedicó el triunfo a su familia y a toda la fanaticada argentina que se desplazó a Qatar para apoyar a la Albiceleste. “Fue durísimo el camino, todos los partidos fueron complicados, nos tocó empezar como no hubiéramos querido y tuvimos que jugar los partidos como finales todas, y han sido cinco finales que gracias a Dios hemos ganado“.

“Lo conseguimos por mérito propio y nadie nos ha regalado nada“, prosiguió. Interrogado sobre el camino de antes de la Copa del Mundo, Messi destacó que viene viviendo la experiencia intensamente, además considera que la edad lo hace ver todo de otra manera. “Obviamente ganar ayuda muchísimo y ayuda a que se vea todo de otra manera y con más cabeza“, reiteró.

-Messi: "Lo importante es volver a intentarlo, luchar por los sueños"…



🤝 🇦🇷



–@federodas: "Gracias en nombre de 45 millones de argentinos por volver a intentarlo. ¡Y no te retires NUNCA!". #CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/iHvWP8e4Gz — DSports (@DSports) December 13, 2022

“Lo disfruto muchísimo y más siendo este mi último Mundial y que termine jugando otra final es impresionante. Lo estoy viviendo con mucha intensidad y como lo he dicho en anteriores oportunidades, disfruto mucho el día a día“.

De igual forma tuvo especial reconocimiento a la fanaticada y resaltó el apoyo en Qatar, el cual calificó de impresionante.

Sobre sus constantes intentos con la Selección de Argentina, asegura que todo se trata de volver a levantarse e intentarlo. “Todo el mundo recibe golpes y lo importante es volver a levantarse y luchar por los sueños. En algún momento tuve dudas y por suerte me di cuenta que no era el camino, el camino era este y gracias a Dios lo vi de esta manera, sino no estuviera vivendo todo esto“, fianlizó.

La Selección Argentina se ganó su boleto a la final de la Copa del Mundo luego de un inicio complicado en donde cayeron contra la Arabia Saudita de Hervé Renard, posteriormente han ganado sus encuentros ante México, Polonia, Australia, Países Bajos y Croacia.

Ahora los dirigidos por Lionel Scaloni esperan por el ganador del partido entre Francia y Marruecos para definir al nuevo campeón del mundo el próximo 18 de diciembre.

También te puede interesar

. Las travesuras de los hijos de Messi y Antonela Roccuzzo se hacen virales en el Mundial Qatar 2022

. ¿Alguna duda? Messi es el mejor jugador del mundo, según los memes tras el Argentina vs. Croacia

. Argentina va a la final del Mundial Qatar 2022 tras golear a Croacia inspirada en un ‘maradoniano’ Lionel Messi