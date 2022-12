Mundial de Qatar 2022: ¿Cuándo, a qué hora y cómo podrás ver la final de la Copa del Mundo en México y Estados Unidos?

Estamos en la recta final del Mundial de Qatar 2022. Luego de casi un mes de actividad futbolística en el torneo que detiene al orbe, el próximo domingo se disputará el partido más importante de la justa, el que decide al campeón del mundo, ese que sólo se vive cada 4 años, por ello aquí te decimos todo lo que necesitas saber para que no te lo pierdas.

Unas horas después de la primera semifinal, ya conocimos que Argentina es el primer equipo clasificado, ya que avanzaron tras golear 3-0 a Croacia. Dentro de algunas horas más conoceremos al siguiente finalista, que saldrá del duelo entre Francia y Marruecos. El vencedor se dará cita para enfrentar a la albiceleste en el juego por el anhelado trofeo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la final del Mundial?

La final será el próximo domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail, en la ciudad-isla de Lusail, en la costa norte de Qatar.

El horario en el que podrás disfrutarla es a las 10 am ET / 7 am PT o a las 9 am hora del Centro de México.

¿Cómo ver la final del Mundial de Qatar 2022?

En Estados Unidos podrás ver el encuentro decisivo en televisión por Telemundo, Universo y Fox.

Si prefieres verlo en línea puedes sintonizar cualquiera de las aplicaciones que incluyan los canales de Fox o por DIRECTV.

Si quieres verlo mediante alguna aplicación para dispositivos móviles puedes sintonizar a través de Peacock.

En México podrás disfrutarlo en televisión por las señales de TUDN, Azteca Deportes y Sky Sports. Si prefieres verlo en línea puedes disfrutarlo por Vix+.

