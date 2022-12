¿Cuándo se jugará la final del Mundial Qatar 2022 y el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo?

Solo nos quedan dos partidos del Mundial Qatar 2022 por disfrutar, la gran final que nos dejará un duelo eléctrico entre Francia y Argentina. Además, del duelo por el tercer puesto de la Copa del Mundo que disputará Croacia y Marruecos para así tratar de cerrar por todo lo alto su participación en la competencia realizada en suelo qatarí.

El primero de ellos será el ‘menos interesante’ pues será el equipo de Luka Modric ante la revelación del torneo, Marruecos. El cotejo será disputado el sábado 17 de diciembre en el Estadio Internacional Jalifa a partir de las 10 am ET / 7 am PT o a las 9 am hora del Centro de México y nos dejará a la tercera y cuarta selección más importante del 2022.

Por otro lado, la gran final entre Francia y Argentina será el próximo domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail, en la ciudad-isla de Lusail, en la costa norte de Qatar. El horario en el que podrás disfrutarla es nuevamente a partir de las 10 am ET / 7 am PT o a las 9 am hora del Centro de México.

Dónde ver la final y el juego del tercer puesto de Qatar 2022 en Estados Unidos

En Estados Unidos podrás ver los encuentros en televisión por Telemundo, Universo y Fox. Sin embargo, también ten en cuenta que si lo prefieres ver en línea puedes sintonizar cualquiera de las aplicaciones que incluyan los canales de Fox o por DIRECTV.

Por otro lado, en México podrás disfrutarlo en televisión por las señales de TUDN, Azteca Deportes y Sky Sports. Si prefieres verlo en línea puedes disfrutarlo por Vix+.

