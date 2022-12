Dos leyendas de Brasil desean que Lionel Messi quede campeón del Mundial Qatar 2022

La Selección de Argentina está a un paso de convertirse en el ganador de la Copa del Mundo Qatar 2022, algo que millones de personas en el país desean desde hace mucho tiempo. Sin embargo, desde fuera del territorio albiceleste, más especifico, en Brasil, el astro del PSG – quien se verá con uno de sus compañeros en la final– todavía recibe el apoyo.

El primero de los brasileños que desea esto es Ronaldo, exdelantero que habló y explicó como desea que Messi gane el Mundial, aunque enfatizó que como brasileño no estaría muy feliz.

Estaría feliz si Lionel Messi ganara el Mundial, pero como brasileño, no estaría feliz si Argentina ganase“, aseguro el astro y continuó: “Lo merecemos todos. El fútbol es jugar y ganar. Nadie te va a regalar nada. Por su historia, ni por nada. Tiene posibilidades, por supuesto. Argentina no es que juegue un gran fútbol, pero tiene unas ganas increíbles, corren muchísimo todos juntos, tiene mucha agresividad y luego tiene a Messi, que cuando se acerca al área es muy decisivo. Personalmente, estaría feliz por él si lo gana”.

Por otro lado, mediante a las redes sociales, Rivaldo, quien quedó campeón con la Selección de Brasil en la Copa del Mundo de la FIFA Corea del Sur/Japón 2002, habló y dejó saber que al no estar el combinado carioca y Neymar se queda con el astro argentino, quien según él “ante merecía ser Campeón del Mundo”.

“Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta Final de Copa, así que me quedo con Argentina. No hay palabras para ti, Messi, antes merecías ser Campeón del Mundo, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo, te mereces este título”, publicó Rivaldo en su cuenta personal de Twitter.

Já não temos o Brasil nem o Neymar nesta final de copa então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você Messi 👏🏻👏🏻👏🏻 você já merecia ser Campeão do mundo antes, mas Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo, você merece este título. pic.twitter.com/BeRyiC8J70 — RIVALDO FERREIRA (@RIVALDOOFICIAL) December 14, 2022

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la final del Mundial?

La final será el próximo domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail, en la ciudad-isla de Lusail, en la costa norte de Qatar.

El horario en el que podrás disfrutarla es a las 10 am ET / 7 am PT o a las 9 am hora del Centro de México.

También te puede interesar

–Referentes del deporte argentino celebran la victoria de Argentina y su clasificación a la final del Mundial Qatar 2022

–“Para mí no era”: Luka Modric habla sobre el penal para Argentina en su eliminación del Mundial Qatar 2022

–Siete datos que dejó la clasificación de Lionel Messi y Argentina a la final del Mundial Qatar 2022