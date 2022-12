Lionel Messi y Argentina llegan a la final de Qatar 2022 y buscará la Copa del Mundo ante uno de sus compañeros del PSG

La Selección de Argentina logró clasificarse a la gran final del Mundial Qatar 2022, razón por la cual tendrá la oportunidad de levantar el trofeo de la Copa del Mundo. Sin embargo, para lograr esto, todos los argentinos deberán disputar 90 minutos más ante la Selección de Francia o Marruecos.

Como resultado, Lionel Messi se verá con uno de sus compañeros de equipo, el PSG, pues el astro tiene la oportunidad de jugar ante Kylian Mbappé o con Achraf Hakimi, elementos que juegan en el poderoso equipo en la Ligue Uno de Francia.

El primero de ellos es el delantero francés que está empatando en goles con el astro argentino, cinco anotaciones para cada uno, y que es el pilar ofensivo del equipo azul que quedó campeón de Rusia 2018 y busca una nueva final para su carrera.

Por otro lado, está el lateral exReal Madrid, Inter de Milán y Borussia Dortmund. En su caso el mismo también es un pilar en la Selección de Marruecos, pues ha disputado una importante cantidad de minutos con un excelente trabajo defensivo y ofensivo.

Cuándo será la final de Qatar 2022

Los dos equipos chocarán mano a mano para así obtener el boleto a la gran final, la cual está pautada para el próximo domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail, en la ciudad-isla de Lusail, en la costa norte de Qatar. El horario en el que podrás disfrutarla es a las 10 am ET / 7 am PT o a las 9 am hora del Centro de México.

