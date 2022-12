Darren Aronofsky está interesado en hacer una versión de su cinta “Black swan” para teatro musical

El director Darren Aronofsky es un amante del teatro musical, y por ello desea llevar a los escenarios una adaptación de su película de 2010 “Black swan”, aunque está consciente de lo complicado que resulta el proyecto.

En una reciente entrevista con EW Aronofsky -quien promociona actualmente su filme “The whale”– comentó que ha hablado con muchas personas sobre una obra musical de “Black swan” y que no deja de trabajar en ello: “Es algo muy complicado, porque la música de los musicales ya no es música popular. Entonces, ¿qué haces? Creo que la obra “Hamilton” fue brillante porque Lin-Manuel Miranda fusionó el hip-hop con la música de las obras de ese tipo. Y entonces tuvo este avance que fue realmente brillante. Pero imaginar ese ángulo, de cómo sería la música, de dónde viene, es el gran desafío. He pasado mucho tiempo pensando en ello. Y con suerte, algún día, podría resolver algo”.

Protagonizada por Natalie Portman, “Black swan” obtuvo buenas críticas tras su estreno y nominó a cinco premios de la Academia, obteniendo el de Mejor Actriz. La cinta trata acerca de una bailarina obsesionada por llegar a la parfección en una producción del ballet “Swan lake” de Tchaikovsky.

