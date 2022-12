En shorts cacheteros rojos Zuleyka Rivera se muestra cocinando una pasta de zanahoria

Como finalista en el reality show “Top Chef VIP” Zuleyka Rivera demostró que es toda una experta en la cocina, y ahora compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece muy sexy usando unos shorts cacheteros de color rojo, mientras dice: “¿Cómo están familia? Hoy me levanté con ganas de hacer una pasta de zanahoria”.

La bella modelo puertorriqueña engalana las páginas del más reciente número de la revista Grazia en su edición de Bulgaria. Ella considera este logro como algo muy importante, y lo expresó en el mensaje que escribió: “¡Es un gran honor! Estoy honrada y agradecida. ¡Gracias de corazón! Para cada uno de ustedes que ha mostrado apoyo y amabilidad durante más de una década, ¡significa mucho para mí!”

Zuleyka tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, y a todos ellos también complació con una colección de fotos que la muestran en un total look negro, compuesto por bodys, chamarras, botines y pantalones de piel. View this post on Instagram A post shared by Juan Sousa (@juansousaofficial)

