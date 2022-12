Gerardo Torrado destapa la olla y asegura que Gerardo Martino quiso renunciar tras su destitución

En entrevista exclusiva para Los Maestros de la Jugada por TUDN, Gerardo Torrado afirmó que el Tata Martino quiso renunciar al banquillo de la Selección de México luego de la destitución del ex directivo. Sin embargo Torrado le pidió que se quedara ya que comenzaron el ciclo prácticamente juntos y deseaba verlo triunfar.

“Yo hablé con él, cuando a mí me cesan, hablo después porque no estaba en México. Platico con él que pasó esta situación porque fue algo inesperado. Yo hablé con el un martes o un miércoles; estaban todos los del cuerpo técnico y yo salgo con mis cosas y ahí es donde Tata se acaba enterando“, declaró Torrado a TUDN.

"Lo que más gusto me puede dar a mí es que tengas un proceso completo y te vaya bien en #TUMundial", @gerardotorrado6 y la charla con #TataMartino pic.twitter.com/szBtjeFO52 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 14, 2022

“El habla antes con Yon y me dijo luego que se iba, sin embargo le dije que no lo hiciera, si es por mí, no lo hagas por mí, porque lo me más gusto me puede dar a mí y mejor puede hablar por este proyecto es que tengas todo el proceso completo y que te vaya bien en el Mundial Qatar 2022“, dijo Gerardo Torrado.

Sobre su despido, Torrado cree que se mezcla la eliminación de los Juegos Olímpicos, la eliminación del Tri femenino y el fracaso de la selección sub 20, razones suficiente para buscar el sustituto de Gerardo Torrado en su puesto.

No obstante, Gerardo Torrado admite que hizo todo el proceso de la mano de Martino, sin emabrgo obtuvo los resultados que ya son conocidos en el Mundial Qatar 2022.

