Iker Casillas enciende la polémica al cuestionar el penal de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

La selección de Argentina venció 3-0 a Croacia y avanzó a la final del Mundial de Qatar 2022. La albiceleste fue contundente y superó a los croatas que vio cómo el partido se le vino abajo con el primer gol del conjunto sudamericano. Sin embargo, en las redes sociales cuestionan el penal pitado a favor de Argentina y que luego fue convertido por Lionel Messi. Iker Casillas fue uno de los que no estuvo en contra de esta decisión arbitral.

Al minuto 32 se generó la jugada que marcó un antes y un después en el partido de la semifinal de la Copa del Mundo. Un pase largo fue muy bien aprovechado por Julián Álvarez quien entró al área y, en un intento por superar al arquero croata que salió a achicarlo, fue derribado por el propio Dominik Livaković. El juez principal decretó penal a favor de Argentina que posteriormente Lionel Messi transformó en gol. Yo deje de entender el fútbol, soy salame, etc. Díganme lo que quieran, pero esto para mi no era penal. Ya si Argentina merece ser finalista es otro tema, pero esto no puede cobrarse. pic.twitter.com/hVTEeL5Kh5— José A. Alaimo Storaci (@josealealaimo) December 14, 2022 Vosotros creéis que es penalti con el que abre el marcado Leo Messi?— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 13, 2022

Sin embargo, Iker Casillas cuestionó esta decisión al argumentar que Dominik Livaković jamás levantó la pierna en la jugada y que sencillamente el contacto era inevitable. Su opinión generó múltiples respuestas que lo apoyaban, pero también que manifestaban su disconformidad. Totalmente de acuerdo 👍 https://t.co/y89oa00Yhw— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 14, 2022

El gol de Lionel Messi que rompió el partido

Sin duda alguna, esta acción marcó un punto de inflexión en la semifinal. Argentina, que hasta el penal no había generado mayor peligro en el arco croata, atacó con mayor decisión y cinco minutos después marcó el 2-0 que les abrió el camino a la victoria.

Las reacciones al penal de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Aca se nota que el 9 se lleva al portero, saludos mundial mas arreglado que el del 78 pic.twitter.com/nC5Z1EPq7w— …::: ReNeX :::… #soydel38%-c/conciencia social (@enerx_av) December 14, 2022

El mundial está pensado para argentina 🥱— Izan🇪🇸🤙🏻 (@Izanlara1) December 14, 2022

Hombre no, si pones el frame del portero entrando al campo también tendrá un pie en el aire patán— Arvima (@Arvima_RM) December 14, 2022

4 penaltis en 6 partidos para Argentina. QUE VERGÜENZA.— MadridTotal (@MadridTotal_) December 13, 2022

Yo no veo foul. Creo que Julián termina chocando con el arquero y bastante tiempo después de haber tocado la pelota.— VarskySports (@VarskySports) December 13, 2022

¿Otro penal más..?— Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 13, 2022

Polémico penalti…

El portero croata no sale a hacer daño.— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 13, 2022

Comienzo a creer que Pepe tiene razón.— Miguel Santana ✍️ (@Santanadeportes) December 13, 2022

Por cierto…



No era penal en contra de Croacia.



Pero no están listos para esa conversación.— Guillermo Schutz (@memo_schutz) December 13, 2022

