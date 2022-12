“Los mexicanos quieren ser como nosotros y no pueden”: periodista argentino atacó el fútbol azteca 

Argentina vive un presente muy diferente al de México. Ambas selecciones se enfrentaron en el Mundial de Qatar 2022, pero el desempeño no fue el mismo entre ellas. Argentina jugará la gran final de la Copa del Mundo, mientras que El Tri se fue eliminado en primera fase. Los conflictos mediáticos se generaron antes, durante y después del duelo entre argentinos y mexicanos. Pero luego de varios días continúan las provocaciones desde el país sudamericano.

El partido entre El Tri y la albiceleste tuvo algunos condimentos especiales por la expectativa que había dentro de la Selección Mexicana para dar un golpe sobre la mesa y derrotar a Argentina. Pero el duelo, una vez más, se lo llevó el conjunto sudamericano. Bajo estas circunstancias continuaron algunas polémicas declaraciones de periodistas argentinos, puntualmente de Alejandro Fantino.

“Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. No les da, no pueden. No llegan, sueñan con jugar al futbol como nosotros. Quieren llegar a ser la Selección Argentina y no pueden, así se pinten la camisa de la celeste y blanco, dejen el verde, no van a perder”, sentenció Fantino para el programa Multiverso Fantino. Y luego me cuestionan que por qué hablo de su soberbia y mamonería. Complejo de superioridad que creen que todos quieren ser como ellos.

¿Algún mexicano que diga que jugamos como ellos? NADIE

Este acomplejado nos dice acomplejados.

Por mamones como éste se desea lo que se desea. pic.twitter.com/UqmZvY6x6l— #LosJudasDeArizpe (@ArizpeMiguelZ) December 13, 2022

El Mundial de Qatar 2022 respalda al argentino

El presente de ambas selecciones sostienen la concepción de Fantino. Mientras El Tri busca en cada Mundial superar la barrera de los octavos de final, Argentina lucha por alcanzar la gran final de las Copas del Mundo. La albiceleste de Lionel Messi jugará su segunda final de los últimos tres Mundiales, mientras que México actualmente busca un nuevo seleccionador para liderar otro proceso en busca del anhelado quinto partido.

