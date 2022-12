Juez Kavanaugh recibe críticas por asistir a fiesta navideña con funcionarios de extrema derecha

El juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh fue objeto de escrutinio por algunas personas después de que se informara que asistió a una fiesta navideña con exfuncionarios de Donald Trump, además de otros legisladores de extrema derecha, lo cual genera preocupación por su participación en actividades partidistas.

El diario Politico informó que durante una fiesta de Navidad que se celebró el pasado fin de semana en la casa del líder de la Unión Conservadora Estadounidense Matt Schlapp y su esposa, la exdirectora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca de Trump, Mercedes Schlapp, en la lista de invitados destacaba el juez Kavanaugh.

Según la información del diario durante la fiesta estuvieron presentes funcionarios que han sido calificados de extrema derecha, y lo cual ha provocado que la asistencia de Brett Kavanaugh genere preocupaciones sobre su participación en actividades partidistas, especialmente cuando la confianza en la Corte Suprema ha estado en declive continuo, según encuestas recientes.

Los jueces de la Corte Suprema son frecuentemente criticados por asistir a funciones que coinciden con sus puntos de vista políticos. Como por ejemplo, jueza Sonia Sotomayor hablando ante la Sociedad de la Constitución Estadounidense de tendencia izquierdista en junio.

También destacaron el discurso que la jueza Amy Coney Barrett que pronunció ante la Sociedad Federalista después de la anulación de Roe vs. Wade, especificó el mismo medio de comunicación.

“Los jueces de la Corte Suprema deben ser extraordinariamente cuidadosos no solo para no tener dificultades éticas reales, sino también para no tener la apariencia de un acertijo ético”, dijo Tonja Jacobi a Bloomeberg.

El juez Samuel Alito también se vio envuelto en un problema, luego de invitar a su casa al reverendo Rob Schenck, quien después dijo que recibió información del fallo de 2014 de Hobby Lobby vs. Burwell semanas antes de su anuncio público.