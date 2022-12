La Opinión Hoy: Argentina y Messi, a un paso de la Copa; Asesino de Colorado, capturado en México

La selección de Argentina mostró que ha venido de menos a más y ayer consiguió el ansiado boleto a la final del Mundial, venciendo a un equipo de Croacia (3-0), que no logró dar respuestas certeras una vez se abrió el marcador.

Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión, analizó lo que fue el triunfo de la “Albiceleste”, ante los croatas.

“Lo que muchos han deseado ya se hizo realidad, de tener a Lionel Messi instalado en la Final del Mundial, así que ¿veremos al gran capitán de Argentina levantando la Copa o será el campeón sin corona?”, se preguntó López Juárez.

“Croacia fue muy tímido al atacar, no les vi mucha idea de como hacerle daño a Argentina y con esa defensa es muy difícil, no te van a regalar nada, no te van a cometer un error y no vi a Croacia con agresividad para disparar a gol”, continuó el editor de deportes.

El comunicador expresó que Croacia quiso tejer mucho y no les funcionó y Argentina aprovechó para contra golpearlos, así se originó el primer gol con el penal y el segundo. “Y el tercero, una jugada que me llevó al 86, a los días de Maradona, porque Messi decidió hacer una jugada al estilo de Diego”.

“Creo que en este momento ya es el favorito a ganar la Copa del Mundo, por cómo vienen mejorando, haciendo fuerza, está todo el equipo en la misma página y se les ves la determinación en cada jugada”.

Insistió en el favoritismo de la selección sudamericana: “Como los veo a los argentinos de enchufados, de disciplinados y sabiendo muy bien a lo que juegan y utilizando a Messi, pero no dependiendo de él, yo los veo ya como favoritos”.

Asesino detenido

Uno de los hombres que formaban parte de la lista de los más buscados por el FBI fue capturado en México, luego de haber cruzado la frontera para ocultarse.

Josep Mario Castorena, de 21 años, autor del espeluznante asesinato de cuatro personas ocurrido el 30 de octubre en Aurora, Colorado, había cruzado la frontera.

Fue encontrado en Aguascalientes, al centro de México, fuertemente armado. El equipo que buscaba al sospechoso incluía a efectivos del FBI, policías locales de México y el Instituto Nacional de Migración.

Castorena, incluido en la lista de los más buscados por el FBI, está detenido en la cárcel del condado de Maricopa en Phoenix, se desconoce la fecha de su traslado para enfrentar los cargos.

Había una recompensa de 10 mil dólares por información que condujera a su arresto. Se hicieron operativos de vigilancia hasta que dieron con su arresto tras una persecución.

