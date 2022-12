Randal Kolo Muani anotó a los 44 segundos el tercer gol más rápido para un suplente en la historia de los mundiales

Francia se impuso a Marruecos en la segunda semifinal del Mundial Qatar 2022, en un juego que dejó varios datos interesantes, entre ellos el segundo gol de los dirigidos por Didier Deschamps, y es que Randal Kolo Muani anotó apenas tocó el balón a los 44 segundos de ingresado. Un registro que lo convierte en el tercer gol más rápido de un suplente en la historia de los mundiales.

La jugada del segundo gol francés inició con una genialidad del astro Kylian Mbappé que sacó credenciales y plantó en el camino a defensas marroquíes y dejó un disparo suelto que aprovechó Kolo Muani para mandar el balón al fondo de las redes y anotar el gol que dejaría cifras definitivas en el marcador.

FRANCE MAKES IT TWO 🇫🇷



Randal Kolo Muani scores his first international goal for France 🔥 pic.twitter.com/kTND4IeiUO — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 14, 2022

El futbolista había ingresado al terreno de juego en sustitución del jugador del FC Barcelona, Ousmane Dembélé.

Cabe destacar que Randal Kolo Muani fue convocado por Didier Deschamps como descarte y tras la lesión de Christopher Nkunku, su convocatoria la conoció el pasado el 16 de noviembre a pocos días del inicio de la Copa del Mundo. Randal Kolo Muani was named in the France 🇫🇷 squad for this World Cup as a replacement for the injured Christopher Nkunku on November 16.



His goal vs Morocco is the third fastest goal by a substitute in World Cup history after 44 seconds and it is his first goal for France. 👏🏾 pic.twitter.com/lGK4aBSLuB— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) December 14, 2022

Randal Kolo Muani es un atacante francés de ascendencia congoleña y con 24 años hace vida en la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt.

La Selección de Francia estará disputando la Gran Final del Mundial Qatar 2022 luego de imponerse a Marruecos 2-0 y se estará enfrentando a Argentina que se impuso a Croacia en la otra semifinal con marcador de 3-0.

