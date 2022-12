Sobrevivientes del tiroteo en Colorado Springs culpan a la “retórica de odio” republicana contra la comunidad LGBTQ

Los sobrevivientes del tiroteo masivo en el Club Q en Colorado Springs vincularon directamente la retórica de odio de los republicanos contra la comunidad LGBTQ con la masacre ocurrida el 19 de noviembre en el club de Colorado y detallaron sus experiencias la noche del tiroteo en un testimonio preparado que fue leído el miércoles ante el comité de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes.

El comité escuchó a Michael Anderson y James Slaugh, dos sobrevivientes del tiroteo en el Club Q, que dejó cinco muertos y 17 heridos después de que un hombre armado ingresara al club y abriera fuego con un rifle semiautomático.

“A los políticos y activistas que acusan a las personas LGBTQ de engañar a los niños y abusar de ellos: debería darles vergüenza”, dijo Michael Anderson, quien sobrevivió al tiroteo. “Como líderes de nuestro país, es su obligación representarnos a todos, no solo a aquellos con los que están de acuerdo. El discurso de odio se convierte en acción de odio, y las acciones basadas en el odio casi me quitan la vida, a los 25 años”.

El sobreviviente James Slaugh dio un emotivo testimonio, describiendo cómo le dispararon y cómo vio sangrar a sus seres queridos. También culpó directamente a la retórica de odio de los legisladores, diciendo que era “la causa directa” de la masacre del Club Q. También advirtió sobre el daño causado por la retórica de odio que no llama explícitamente a la violencia, incluida la retórica sobre qué baños pueden usar las personas LGBTQ y si pueden unirse a ciertos equipos deportivos.

Anderson y Slaugh testificaron durante la audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara sobre “El aumento del extremismo y la violencia anti-LGBTQI+ en los Estados Unidos”, que ocurre en medio de una ola nacional de legislación anti-LGBTQ y un aumento de los delitos de odio contra las personas LGBTQ en las principales ciudades.

“La retórica de odio de los políticos, líderes religiosos y medios de comunicación está en la raíz de los ataques como en el Club Q, y debe detenerse ahora. Retórica que busca silenciar qué deportes podemos jugar, qué baños podemos usar, cómo definimos a nuestra familia y con quién me puedo casar”, dijo Slaugh.

Anderson y Slaugh, así como el propietario fundador del Club Q, Matthew Haynes, también pidieron al Congreso que tome medidas para restringir el acceso a las armas de asalto.

Haynes criticó a los republicanos por votar en contra de la Ley de Respeto al Matrimonio y dijo que al hacerlo estaban enviando el mensaje de que “está bien faltar el respeto y no apoyar nuestros matrimonios. Estamos siendo masacrados y deshumanizados en todo el país en comunidades que ustedes juraron proteger”, dijo Haynes directamente a los legisladores.

Los problemas LGBTQ no son problemas políticos. No son estilos de vida. No son creencias. No son elecciones. Son derechos humanos básicos”.

Michael Anderson, sobreviviente del tiroteo en Club Q