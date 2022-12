Arqueólogos desvelan de quién eran los sarcófagos descubiertos tras incendio de la catedral de Notre Dame

Los dos ataúdes de plomo descubiertos tras el incendio de la catedral de Notre Dame de París son los de un famoso canónigo y un noble desconocido, anunciaron los científicos que los analizaron.

Estos sarcófagos antropomorfos fueron desenterrados en marzo y mayo por los equipos del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap) durante las excavaciones previas a la reconstrucción de la aguja de la catedral, parcialmente destruida por el incendio de abril de 2019.

A continuación, se confiaron al Instituto Forense de Toulouse, que se encargó de abrirlas y estudiar los huesos de los fallecidos y otros objetos presentes en las fosas.

Sarcophagus found in Notre Dame Cathedral opened, revealing former religious leader and nobleman 'Le Cavalier.' Read on to know more! #Science https://t.co/MBRHIxZCVb

— ScienceTimes (@ScienceTimesCom) December 15, 2022