COVID: por qué un nuevo estudio canadiense dice que quienes no se pusieron la vacuna tienen más chances de un accidente de auto

En un estudio publicado por The American Journal of Medicine se concluyó que aquellas personas que no recibieron las vacunas de refuerzo contra el Covid 19 podrían protagonizar algún tipo de accidente automovilístico.

El análisis elaborado sobre el examen de registros encriptados por parte del Gobierno de Canadá de más de 11 millones de adultos, identificó que el 16 % de los afectados por accidentes viales no recibieron los fármacos contra el coronavirus, mientras que el 84 % había recibido una vacuna contra el Covid.

Además, se reveló que las personas no vacunadas tenían un 72 % más de probabilidades de verse involucradas en un accidente de tránsito grave, en el que al menos una persona fue trasladada al hospital, que las vacunadas.

El informe aclaró que “saltarse una vacuna del Covid no significa que alguien tendrá un accidente automovilístico, sin embargo, aquellas personas que se resisten a las recomendaciones de salud pública también podrían descuidar las pautas básicas de seguridad vial”.

Población más joven, la más vulnerable a sufrir accidentes de tránsito

Los expertos señalaron en el informe que la asociación entre la falta de vacunación contra el Covid y el aumento de los riesgos de tráfico se extendió a subgrupos importantes. El patrón fue evidente para los adultos más jóvenes y de mediana edad, hombres y mujeres, en zonas urbanas y rurales, y en todo el rango de estatus socioeconómico. Mientras que el riesgo más pequeño fue para los adultos mayores de 65 años.

El riesgo de sufrir un accidente de tránsito también se relacionó con otras características individuales. De acuerdo con estudios anteriores, el riesgo era mayor para los adultos más jóvenes que para los adultos mayores, más para los hombres que para las mujeres y más alto para aquellos con un nivel socioeconómico más bajo.

Finalmente, los investigadores también sugirieron a los médicos de atención primaria que asesoren a los pacientes que aun no están vacunados sobre la seguridad vial. Los autores también añadieron que el personal de primeros auxilios debería considerar la posibilidad de tomar precauciones para protegerse del coronavirus cuando responden a accidentes de tráfico, ya que es más probable que un conductor no esté vacunado que vacunado.

