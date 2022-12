Henry Cavill informa que ya no interpretará el personaje de Superman

Foto: Andreas Rentz for Netflix / Getty Images

Henry Cavill hizo uso de su cuenta de Instagram para informar que ya no interpretará el personaje de Superman en una nueva película de Warner Bros., ya que el director James Gunn actualmente trabaja en el guión del filme, pero éste no sería protagonizado por el actor británico.

En su extenso y emotivo mensaje Cavill reflejó su tristeza por la decisión de los jefes de DC Studios, pero deseó lo mejor al equipo de la nueva producción: “Acabo de salir de una reunión con James Gunn y Peter Safran, y tengo tristes noticias. Después de todo esto, no regresaré en el papel de Superman. Aunque los estudios me dijeron que podía anunciar el regreso del personaje en octubre, antes de la contratación de ellos, esta noticia no ha sido la más fácil, pero así es la vida. El cambio de la guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen tienen un universo que construir. Les deseo a ellos, y a todos los relacionados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

Apenas hace dos meses Henry comunicó la noticia de que volvería a tener el papel de “el hombre de acero”, y que por ello había renunciado a trabajar en una nueva temporada de la serie de Netflix “The witcher”, siendo sustituido por Liam Hemsworth. Y aunque se rumora que en la próxima cinta de DC él podría contar con un personaje distinto al que le dio fama mundial, agradeció a los fans por el apoyo: “Para aquellos que han estado a mi lado a través de los años, podemos llorar un poco…pero después debemos recordar…Superman aún está aquí. Todo por lo que lucha aún existe, y los ejemplos que nos da ¡aún están ahí! Mi turno para llevar la capa ya ha pasado, pero todo aquello que representa Superman sigue existiendo. Ha sido un viaje muy divertido con todos ustedes, tanto hacia adelante como hacia arriba”.

