Mundial Qatar 2022: ¿Cuánto cuestan los boletos de la final entre la Selección de Francia y Argentina?

La Selección de Francia y Argentina se verán las caras en la gran final del Mundial Qatar 2022, un gran juego que todo los seguidores de la Copa del Mundo querrán verlo, es por ese motivo que todo el mundo se pregunta, ¿Cuánto cuesta una entrada para la final del Mundial?

Pues bien, para responder esto debemos tener en cuenta que la FIFA ha puesto diferentes precios a cada boleto o entrada disponible para el estadio que albergará la final de la Copa del Mundo, los cuales van desde los 205 dólares hasta los 1.2000 dólares estadounidenses.

Precios de los boletos para la final Qatar 2022

Categoría 1: $1,200 dólares

Categoría 2: $1,000 dólares

Categoría 3: $600 dólares

Categoría 4: 205 dólares (sólo para residentes locales en Qatar)

No obstante, aunque estos son los precios que debemos pagar para ingresar al estadio, debemos tener en cuenta que todos los boletos para la final se encuentran agotados según las informaciones de la FIFA, razón por la cual se tendrá que disfrutar los 90 minutos de fútbol desde un televisor o desde fuera del recinto deportivo.

Aunque no todo está perdido, pues ingresando a la página web del ente organizador se puede realizar un cola virtual para intentar obtener boletos que hayan sido reservados y que no sean comprados al 100% por seguidores de los equipos que quedaron a mitad de camino, siendo la última posibilidad de ver el juego en el estadio; dejando por fuera claro está la compra de revendedores.

A qué hora será la final del Mundial Qatar 2022

La gran final entre Francia y Argentina será el próximo domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail, en la ciudad-isla de Lusail, en la costa norte de Qatar. El horario en el que podrás disfrutarla es nuevamente a partir de las 10 am ET / 7 am PT o a las 9 am hora del Centro de México.

Cómo ver la final del Mundial Qatar 2022

Ten en cuenta que en Estados Unidos podrás ver los encuentros en televisión por Telemundo, Universo y Fox. Sin embargo, también ten en cuenta que si lo prefieres ver en línea puedes sintonizar cualquiera de las aplicaciones que incluyan los canales de Fox o por DIRECTV.

