Reportero mexicano protagoniza confusión en Qatar 2022 al renombrar estadio como ‘Mia Khalifa’ (Video)

El Mundial de Qatar 2022 ya está llegando a su fin tras casi un mes de cobertura. Varios curiosos episodios se han dado en la nación asiática. La última fue protagonizada por el periodista mexicano Roberto López Olvera en una transmisión de Imagen TV analizando el partido del tercer lugar entre Croacia y Marruecos.

El comunicador confundió el Estadio Estadio Internacional Khalifa con el de la famosa exactriz de cine para adultos, Mia Khalifa.

“No habrá futbol estos dos días (jueves y viernes), después nos iremos el sábado al partido por el tercer lugar en el Estadio Mia Khalifa entre Croacia y Marruecos, las dos Cenicientas de esta justa mundialista”, dijo mientras transmitía en vivo.

Olvera se tomó con humor lo ocurrido y fue él mismo quien compartió el clip en su cuenta de Twitter. “El cansancio juega en mi contra Mia Khalifa ya tiene estadio aquí en Qatar”.

Las reacciones de los usuarios en la red social del pajarito azul no se hicieron esperar. “Cuando llevas casi un mes de viaje de trabajo y ves mucho porno”, a lo que respondió el periodista “Jajajajaja falta de”.

El cansancio juega en mi contra @miakhalifa ya tiene estadio aquí en Qatar



Que 🐕🐻 pic.twitter.com/mCCi26kHzK — Roberto López Olvera (@LopezOlvera) December 15, 2022

El estadio en cuestión acogió ocho encuentros del certamen ecuménico. Seis de la Fase de Grupos, los octavos de final de Estados Unidos vs. Países Bajos y el tercer lugar entre Croacia y Marruecos.

El recinto deportivo se encuentra ubicado en lo que se conoce como la ‘Aspire Zone’, el centro de la Ciudad Deportiva de Qatar que también tiene a su alrededor el lujoso rascacielos ‘Aspire Tower’, que inicialmente fue construido para albergar la llama de los Juegos Asiáticos de 2006 y posteriormente fue convertido en un lujoso hotel de cinco estrellas donde la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) tiene reservados varios pisos.

La actriz protagonista de la confusión del periodista es una modelo Navidad en Líbano el 10 de febrero de 1993 y que se hizo famosa por sus actuaciones en el cine para adultos. Actualmente radica en Estados Unidos y obtuvo la licenciatura en Historia por la Universidad de Texas en El Paso. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

