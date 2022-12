Shakira reveló cuál ha sido su mejor compañía para sanar su corazón roto

Vaya 2022 lleno de emociones vivió la cantante colombiana Shakira, pues desde el pasado mes de junio se mantuvo bajo la mirada pública debido a su polémica separación del ex futbolista Gerard Piqué y la relación que este inicio con Clara Chía.

Y aunque por mucho tiempo se mantuvo con bajo perfil y al margen del ‘qué dirán’, recientemente abrió su corazón para hacer una emotiva reflexión sobre el aprendizaje que le dejó lo vivido durante este año.

En un inesperado, pero emotivo video difundido por ‘Despierta América’, Shakira hizo una valoración de cómo la ha tratado el 2022 y aseguró que es “un año que difícilmente podrá olvidar” a raíz de los retos que se le han presentado no solo en el ámbito amoroso, sino familiar y económico.

Y es que no podemos olvidar que en medio del escándalo de su separación con el astro del balompié, su padre presentó problemas de salud que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia. Aunado a esto, Shakira se encuentra en el punto de mira de la justicia española debido a sus problemas con la Agencia Tributaria por un presunto fraude de 14 millones de euros.

No obstante, la intérprete de ‘La tortura’ ha encontrado paz y apoyo en algo muy importante para ella: la música. “El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar, en el que he encontrado tantos desafíos como amigos de verdad, la música ha sido una buena compañía, pero ustedes son más”, se le escucha decir. “Quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresarme, ojalá el 2023 pueda seguir correspondiendo todo el amor y el cariño que me dan, y traerles nueva música y mucho, mucho más”.

Y todo parece indicar que así será, pues luego de varios dimes y diretes, ella y su ex pareja lograron llegar a un acuerdo para determinar la custodia de sus dos hijos.

“Hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal“, reza el comunicado que ambos emitieron desde sus respectivas redes sociales.

Aunado a esto, a nivel profesional la cantante ya ha cosechado varios éxitos con el lanzamiento de “Te felicito” y “Monotonía”, lo que marca el inicio de una nueva etapa musical que seguramente vendrá acompañada de un material discográfico, ¿y gira mundial? Solo el tiempo lo dirá.

