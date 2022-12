Anel Noreña advierte que le cobrará a su hija Marysol si usa el nombre de José José: “Parte de mi herencia”

A poco más de dos años de la muerte de José José, su ex esposa, Anel Noreña, sigue firme en hacer respetar el nombre y legado del cantante, asegurando que nadie podrá hacer uso de su imagen y esto incluye a su propia hija, a quien advirtió que en caso de lanzar un tequila tendría que pagarle regalías.

Los problemas dentro de la familia de José José parecen no tener fin y ahora fue Añel Noreña quien durante una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, que conduce la periodista Maxine Woodside, reiteró que se mantiene el distanciamiento con su hija Marysol Sosa, por lo que ella tampoco podrá lanzar ningún producto con la imagen del cantante.

“Parte de mi herencia, es la marca, el nombre y todo lo que conlleva, ella no me ha dicho nada, pero no sé nada de ella, tú porque me lo estás diciendo ahorita, pero yo creo que se va a meter en un problema, porque el nombre es mío”, explicó la ex esposa y heredera universal del Príncipe de la Canción.

Señaló que en caso de que su hija siga diciendo que no son familia, tendrá que pagar regalías tal como lo hace todo aquel que quiere usar el nombre con un fin comercial.

“Mientras Marysol esté siendo la hija de José José, que festeja al príncipe, y no sé qué, y no sé cuánto, como familia no va a pasar nada, pero si no, le voy a tener que cobrar como a la demás gente que le he cobrado si utiliza el nombre del Príncipe, José José, o cualquier cosa parecida, porque mías son las marcas, el nombre y todo lo demás”, señalando que a su papá no lo va a estar usando cuando así le convenga.

Y mencionó que definitivamente no permitirá que el nombre sea utilizado para un tequila, pues en caso de querer lanzar un producto podría inventar cualquier cosa, menos “una bebida alcohólica José José, porque el alcohol fue lo que destruyó nuestra vida”, y si Marysol insiste en hacer negocios fuera de la familia “les va a costar, ni modo, porque entonces su papá es un producto el cual utilizan para vivir”.

Sin embargo, estaría dispuesta a cambiar de opinión si se resuelven sus problemas y vuelven a ser una familia.

“Si se ponen todo de acuerdo con la familia, nos abrazamos y nos perdonamos, entonces sí es su papá. Pero si no es de la familia pues va a ser un producto que ella quiere vender con un nombre: José José. Pero el nombre es mío, nada más mío“, puntualizó.

Además, confirmó que pasará Navidad junto a su hijo José Joel y su nieta con quienes tiene la “mesa completa”, pues hasta ahora solo ellos son su familia.

También te puede interesar:

–Marysol Sosa no busca reconciliación con Anel Noreña y su hermano: “Cada quien tiene su vida”

–Anel Noreña visita la tumba de José José a tres años de su muerte y le dice: “Vamos a quedar aquí los dos”

–Ex de José José estremece al confirmar distanciamiento entre sus hijos: “Ya no tengo familia”