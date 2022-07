Ex de José José estremece al confirmar distanciamiento entre sus hijos: “Ya no tengo familia”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras darse a conocer que Anel Noreña necesita recibir con urgencia la herencia de José José debido a que tiene graves problemas económicos, un nuevo escándalo en torno a la familia del fallecido cantante mexicano está dando de qué hablar.

Y es que los rumores que apuntaban a que existe un distanciamiento entre los hijos mayores del “Príncipe de la Canción” y Anel Noreña fueron confirmados en el programa ‘Hoy’, donde la exesposa de José José reveló que sí hay una fractura al interior de su familia.

Según lo explicó, los problemas entre sus dos hijos surgieron porque José Joel ha decidido no ponerse la vacuna contra el COVID-19, idea que no comparte Marysol Sosa y por lo que le ha negado la entrada a su casa así como la convivencia familiar.

“En efecto hay un distanciamiento que ha surgido a través de la pandemia, pero culmina cuando Patricio cumplió 2 años el día 8, entonces Mary le hizo un pastelito y me dice: ‘mamá, vénganse, Frank, Karla y tú al pastelito, pero Pepe no puede venir‘ (porque no está vacunado), entonces le dije: ‘Mary, perdóname, pero los cuatro o ninguno’, y de ahí vino (el distanciamiento)”, recordó.

La exmodelo destaca que la noticia publicada por TVNotas que aseguraba está en pasando por una crisis económica surge porque esa revista tiene “un ligue” con su hija. Pero el meollo de todos sus problemas es que José Joel no se ha vacunado.

La segunda esposa del intérprete de “El Triste” confiesa que ha llorado porque no soporta el desprecio de su hija menor, quien incluso en una ocasión se despidió de ella.

“Lo sentí horrible porque sentí que era un adiós de mi hija. Olvídate de todo lo demás… ¿Dónde quedó mi Marysol que he criado desde chiquita? Sentí horrible. Yo no lo entendí hasta que dije: Tiene razón, allá ella”, dijo.

Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de que esté actuando por influencia de alguien más, Anel respondió que no habría motivo para que ella tome la decisión de alejarse de su familia.

“No mi amor, aunque así fuera, Marysol no tiene dos años, es mi hija, todo lo demás no sé, Marysol es mi hija y la perdí”, expresó.

Finalmente, la colaboradora del matutino de Televisa estremeció al asegurar que debido al distanciamiento entre sus hijos ya no tiene familia para celebrar su cumpleaños número 78 el próximo mes de octubre ya que incluso ha recibido desplantes por parte de Marysol Sosa.

“Cada vez que me va venir a ver me dice ‘mejor mañana, mejor otro día’, pero ahora con quién (va a celebrar) si ya no tengo familia… algo pasa siempre con las herencias, era para que estuviéramos juntos, alegres”, aunque dejó abierta la posibilidad a una reconciliación.

