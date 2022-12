Galilea Montijo y la esperanza puesta en un nuevo CRIT de TeletonUSA con la recaudación del décimo aniversario

Galilea Montijo tiene la esperanza puesta en un nuevo CRIT de TeletonUSA con la recaudación del décimo aniversario, ¿por qué? Por muchas razones, entre ellas, que los latinos nos unimos por los niños que nos necesitan, porque cada vez son más los famosos que se unen, se comprometen y difunden la importancia de los tratamientos y porque en cada historia, asegura que ve la cara de sus hijos.

A horas que comience este nuevo TeletonUSA, llamado ’10 años Juntos’, este sábado 17 de diciembre a las 10 Am, hablamos en exclusiva con Galilea, y nos cuenta lo que pasará y lo que sueña.

–10 años suena rápido, pero se ha vivido mucho, ¿cómo ha sido este camino?

Galilea Montijo: Cada año que hacemos un TeletonUSA esperamos, y siempre le pedimos a Dios llegar a la meta más 1 dólar, pasó un año que no llegamos a esa meta y fue terrible, porque sentíamos que habíamos desilusionado a muchísimas familias, y a muchos niños que siguen en lista de espera, porque la necesidad es más grande de lo que nosotros creemos. Claro que cada año no deja de haber gente que no creen en la fundación, no creen realmente en lo que se hace, pero si tú te pones a ver ese día, y ves los miles de historias de éxito que tenemos, después de estos 10 años, es maravilloso.

Sabemos de Guatemala, de Honduras, de Chile, de México, en los países donde existe un Teletón, y sabemos nosotros de lo que se trata en nuestros países, llegar a Estados Unidos, que tantos latinos estemos unidos por una sola causa, y ver lo que realmente hemos logrado. Hay muchas familias que me han tocado, incluso durante estos 10 años, que han llegado por algún accidente, con alguno de los hijos o alguna de las hijas o por alguna enfermedad. Me tocó una familia, que me decía: “Yo veía Teletón en México, antes de llegar a Estados Unidos, y yo nunca creí en Teletón, y ahora que me toca pedir ayuda, yo no sé qué haría si no existiera el Teletón, no sabría cómo darle esas terapias a mi hija o a mi hijo”… Es que es tan fácil deshacerte de 10 dólares, el día de mañana no sabes si necesitamos del Teletón, donde siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Que exista un lugar como este es maravilloso, donde puedes cambiarle la vida por completo a un niño, a una niña.

La historia de mi cuñada, ella murió hace tres, tenía parálisis cerebral y ella tenía mi edad, 48 años, era una mujer atrapada en un cuerpo de una niña de 12 -13 años ,y siempre pensamos que si ella hubiera tenido las terapias desde niña, a ella le hubiera cambiado completamente la calidad de vida… Hoy en día muchos de esos niños tienen la oportunidad de poderles cambiar, probablemente no puedan caminar, pero si cambiarles la calidad de vida, cambiarle los dolores, y eso te lo hace en las terapias, el día con día. Los mismos hospitales acá en Estados Unidos, se han sorprendido del método que tiene Teletón, en cuanto a terapias que eso es realmente el éxito.

-Tú viste este CRIT de Estados Unidos desde que era puro campo, has puesto el primer ladrillo, ahora cuando lo recorres y ves no solamente el edificio, sino a los niños en acción ¿qué sientes?

Galilea Montijo: ¡No sabes que orgullo!, para mí es venir a recargarme de energía, a recargar el alma, ver aquí a las familias, escuchar a los niños, incluso con las terapias, porque muchos pueden ser dolorosas, muchas veces es frustrante porque tú quisieras, y te pones en el lugar del papá o de la mamá, que no pasaran por eso nuestros hijos, pero por otro lado dices: “Por algo están aquí, por algo estamos todos aquí “

–¿Qué tiene de especial el CRIT de Estados Unidos?

Galilea Montijo: Saber qué se unieron tantos y tantos países en una sola causa, que es una causa de amor, saber que aquí se reciben incluso familias norteamericanas, que no hablan nada de español, que ni siquiera tienen idea que existe un Teletón en nuestros países… Que se queden maravillados con lo que nosotros, como latinos, podemos ofrecer también de alguna manera acá, de que hemos dado un ejemplo maravilloso a la sociedad, de lo grandioso que somos los latinos cuando realmente nos unimos… Eso a mí me llena de orgullo, y me hace sentir pues eso orgullosa de ser latina, una latina que de alguna u otra manera está ayudando en un país como este, a dejar su granito de arena para una causa tan maravillosa y que puede cambiar tantas vidas, desde hace 10 años y para él futuro.

-Este sábado, la transmisión será, como siempre, una montaña rusa de emociones, ¿Cómo lo vives tú?

Galilea Montijo: Las historias son la columna vertebral de cada uno de los teletones, nos encantaría siempre presentar historias de éxito, de finales felices, que de eso se trata hacer acá en Teletón. Pero también tenemos que presentar las historias donde familias están pidiendo ayuda y para mí año con año, historia con historia, es inevitable no poner la cara de mis hijos, en cada uno de esos niños, para mí es inevitable no pensar o dejar de pensar que el día de mañana pudiera yo también necesitarlo, y que me encantaría que exista un lugar como éste, donde te reciben con los brazos abiertos, y eso me sucede cada año. Primero se me aprieta el corazón, me da frustración cuando empezamos con no íbamos a llegar a la meta, pero ya después cuando veo ese resultado, cuando todos nos unimos, no te puedo explicar lo que lo que yo siento, pero si eso me sucede cada año.

–¿Qué le dices al público, que este 17 de diciembre va a prender su dispositivo, su televisión o lo que sea con la esperanza de poder unirse una vez más a una buena causa?

Galilea Montijo: Pues una vez más, otro año más, y este sobre todo es un año muy especial porque estamos celebrando 10 años, gracias a todos ustedes, por supuesto, este 17 de diciembre a partir de las 10:00 de la mañana, a través de las cadenas de Univision, de Galavisión, de ViX, que también se va a transmitir a toda Latinoamérica, vienen muchísimos artistas como Banda MS, Chiquis, Banda El Recodo, Banda Los Recoditos, Los Ángeles Azules, Natalia Jiménez, Luis Coronel, El Daza, Paulina Rubio, Pablo Montero, Leslie Grace, Mau y Ricky, María Becerra, Gente de Zona, JOSS FAVELA… La verdad son muchísimos, y aparte todavía los que no te puedo decir porque hay muchas sorpresas.

