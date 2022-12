DT de Croacia advierte sobre el árbitro que pitará el juego por el tercer puesto y espera no sea tema de conversación

Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, selección que criticó al colegiado italiano Daniele Orsato por su labor en semifinales frente a Argentina (3-0), aseguró que con la elección por parte de la FIFA del árbitro catarí Abdulrahman Al Jassim para el tercer y cuarto puesto, el sábado contra Marruecos, el organismo “ha asumido un riesgo enorme” y espera que no hablen “del árbitro” al acabar le encuentro.

“Para ser sincero, la FIFA ha asumido un riesgo enorme. No quiero subestimar a nadie, pero espero que después del partido no hablemos del árbitro”, dijo en rueda de prensa previa al partido por el tercer lugar del Mundial Qatar 2022.

La lucha por el tercer lugar entre Marruecos y Croacia

“Para nosotros, este es un gran partido. Luchamos por una medalla. Tenemos un gran respeto por el torneo que ha hecho Marruecos y estoy seguro de que para ellos también es un partido importante y lo afrontarán con la mejor alienación posible”, aseguró.

“Nadie esperaba que Marruecos llegara tan lejos, como nos ocurrió hace cuatro años a nosotros. Estoy seguro de que mañana será un rival más difícil de lo que fue en el primer partido, porque han crecido durante el torneo”, añadió.

“En 1998 fue la primera gran medalla para Croacia y un reconocimiento a la independencia de nuestro país, el inicio de una época brillante de nuestro fútbol. Ahora es diferente porque ya logramos el segundo puesto, pero sigue significando mucho para nosotros. Eso sí, la de 1998 fue más importante por lo que significaba para nuestro país”, comentó sobre la comparación respecto al Mundial de Francia en el que acabaron terceros.

Zlatko Dalic lanza un dardo al arbitro que pite el partido entre Croacia y Marruecos. 😱🚨#ElCanalDelMundial pic.twitter.com/5PqyEM7xYz — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 17, 2022

El físico del equipo croata

Además, Dalic habló sobre el nivel físico de sus futbolistas, nombrando a Juranovic, Brozovic y Gvardiol como algunos de los que estará pendiente hasta última hora para saber si puede contar con ellos.

“Es el séptimo partido en menos de un mes. Estamos cansados, claro. Veremos qué pasa durante el día. Les he dicho a mis jugadores que sean sinceros con nosotros y con sus compañeros al respecto de si sienten alguna molestia. Todos queremos formar parte del partido, pero tenemos que ser cuidadosos con nuestros jugadores. No quiero empezar el partido con jugadores que no estén al 100% y luego haya que cambiarlos”, contestó.

Un Dalic que se mostró contundente acerca del debate de si el juego de posesión tiene cabida en el fútbol actual.

“España tuvo 900 pases contra Marruecos y no ganó, Francia tuvo menos posesión y ganó a Marruecos. Un bloque compacto y sólido, jugadores rápidos y contraataque son las claves del fútbol del futuro”, aseguró.

El futuro de Luka Modric

Sobre una retirada de Modric de la selección, insistió en que confía en que no se de pronto, aunque dependerá del propio futbolista.

“Espero que esté con nosotros, pero lo decidirá Luka Modric, según se sienta con el fútbol y con la selección. Estoy bastante seguro de que estará, pero es su decisión”, dijo.

Además, el técnico croata no quiso dar un favorito para la final del domingo. “Ambas selecciones tienen gran calidad, con diferentes estilos. Francia tiene la experiencia de ser su segunda final consecutiva, son peligrosos en ataque y tienen, con Mbappé y otros jugadores, la capacidad para hacer daño, aunque no tengan el balón”, aseguró.

“Y Argentina tiene a Messi. No quiero hacer ninguna predicción”, completó.

