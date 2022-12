Barriga de estrés: algunas recomendaciones que ayudarán a eliminarla

El término “barriga de estrés” no es necesariamente una condición médica, pero es algo real y describe la grasa que se acumula alrededor de tu abdomen.

Así lo explica Mike Bohl, Director de contenido médico y educación en Ro y miembro de nuestro Consejo de expertos médicos a Eat This, Not That!

Según el Dr. Bohl, cuando tu nivel de estrés es elevado, tus glándulas suprarrenales liberan mayores cantidades de la hormona conocida como cortisol y esta es la responsable de almacenar grasa en el abdomen y también despertar el apetito.

Por lo tanto, estresarte en realidad puede crear una sobrecarga de calorías y grasa abdominal no deseada, lo que resulta en una temida barriga de estrés.

Cómo me eliminar la barriga de estrés

El Dr. Bohl indica que si los niveles elevados de cortisol están contribuyendo al exceso de grasa en la sección media, la clave principal para deshacerse de esa barriga estresada es controlar el nivel de estrés.

Estos consejos pueden ayudarte:

1. Elimina el alcohol o redúcelo drásticamente

El Dr. Bohl aconseja: “Cuando se trata de hacer dieta, los consejos de nutrición para deshacerse de la barriga estresada son esencialmente los mismos para perder peso en general. Sin embargo, tal vez más cerca de la parte superior de esa lista esté reducir el consumo de alcohol.”

2. Consume una dieta saludable basada en plantas

Cambia tu alimentación a una dieta saludable basada en plantas de frutas y verduras, ya que los alimentos de origen vegetal suelen tener más nutrientes, menos calorías y contienen fibra, que es esencial para la digestión.

3. Come bajo en calorías

“En general, es importante comer con un déficit de calorías, de modo que quemes más calorías de las que ingieres”, dice el Dr. Bohl. Además, evite (o tome una porción mucho menor) los alimentos ricos en carbohidratos, como las papas fritas, la pasta y el pan.

4. Reduce el tamaño de tu plato

Aunque parece un mito, sí funciona. Comenzarás tu plato con menos comida en su plato más pequeño y tendrás que pensar si realmente quiere más.

5. Aumenta tu consumo de proteínas

Mantener una dieta rica en proteínas (que consiste en proteínas magras, como el tofu o el pollo) también es útil para perder peso, ya que el consumo de proteínas aumenta la masa muscular. Más masa muscular quema más calorías cada día.

7. Elije un estilo de vida menos dulce

Es importante reducir el consumo de bebidas endulzadas con azúcar, como refrescos y jugos. Esta es una forma segura de reducir las calorías que quizás ni siquiera sepa que estás agregando.

