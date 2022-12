Qatar 2022: entre lágrimas, Ángel Di María celebró el segundo gol de Argentina en la gran final del Mundial

Vibrante final del Mundial Qatar 2022 con una Selección de Argentina muy dominante que le ha marcado dos tantos en la primera parte a su similar de Francia. El primero de ellos de Lionel Messi luego que se marcara un muy discutido penal, y el segundo estuvo a cargo de Ángel Di María luego de una brillante jugada colectiva.

El golazo del ‘Fideo’ Di María tiene un sabor especial y el propio jugador así lo expresó sobre el terreno de juego. Muy discutido por su actual nivel de juego, apenas disputó minutos en la fase de grupos de Qatar 2022 antes que aparecieran problemas físicos que lo alejaron de la titularidad al lado de su socio Messi. Que brillante Ángelito Di María. Hasta el momento es el MVP de la gran final de #Qatar2022



Sus lágrimas lo dicen todo. pic.twitter.com/HVsCixKJw0— Kike Frías (@KikeFriasN) December 18, 2022 Qué foto. Lágrimas de alegría de Di María y de todo un país a la vez pic.twitter.com/gfeCZXoceo— Manu Heredia (@ManuHeredia21) December 18, 2022

Como una sorpresa en el XI fue la presencia de Di María, se esperaba que Marcos ‘El Huevo’ Acuña partiera de titular, pero el extremo no solamente ha sido hasta ahora el hombre de la final tras generar el penal del primer gol y marcar el segundo, sino que no pudo contener las lágrimas y así las cámaras de la transmisión deportiva lo mostraron. This is what it means for Di María ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/1MmTRbkmXr— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 18, 2022

Ha sido un duro camino para el futbolista de 34 años que parecía en los primeros partidos de esta Copa del Mundo ya no le quedaba fútbol, pero con su cambio de ritmo, irreverencia ante el contrario y sobre todo, buen posicionamiento y asociación, es el MVP de esta final. 😍 ¡OJO A LO DE ‘ANGELITO’ DI MARIA!



🇦🇷 El ‘Fideo’ deja en claro que es un jugador de momentos importantes:



✅ Cuarto jugador -y primer argentino- en marcar gol en una final de Copa América y de #FIFAWorldCup



🔜 ¿Es pieza clave de la Scaloneta?#ElMundialLoEsTodo #ARGvsFRA pic.twitter.com/tGWmCYmg50— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 18, 2022

Además de eso, ‘Ángelito’ se convirtió el primer jugador en la historia en anotar al menos un gol en final de Juegos Olímpicos, Copa América y un Mundial de Fútbol.

