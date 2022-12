Fabricante de Fortnite, Epic Games, pagará $520 millones tras aceptar que expuso a niños a daño potencial

El fabricante del popular videojuego en línea Fortnite acordó pagar un acuerdo récord de $520 millones de dólares para resolver los cargos que violó la privacidad de los niños, expuso a niños y adolescentes a un posible acoso y engañó a jugadores de todas las edades para que hicieran compras no deseadas en el juego.

Epic recopiló información personal de niños menores de 13 años sin notificar a sus padres ni obtener el consentimiento de los padres, dijo la Comisión Federal de Comercio (FTC) en una demanda legal. Además, la compañía habilitó ilegalmente comunicaciones de voz y texto en tiempo real para niños y adolescentes de forma predeterminada, dijo la agencia federal.

La FTC anunció el lunes que Epic Games, con sede en Carolina del Norte, pagará un total de $520 millones para resolver las acusaciones de que recopiló datos personales de niños sin obtener primero el consentimiento de sus padres o tutores.

Epic también está acusada de exponer a niños y adolescentes a la intimidación, las amenazas, el acoso y problemas peligrosos y psicológicamente traumáticos, como el suicidio, mientras usaban Fortnite a través de la función de texto y voz en vivo predeterminada del juego.

Como parte del acuerdo, Epic no confirmó ni negó las acusaciones, aunque acordó revisar sus políticas de privacidad y funciones de chat y texto, así como reconfigurar cómo cobra a los usuarios del juego.

“Epic puso en riesgo a niños y adolescentes a través de sus prácticas de privacidad laxas y les costó a los consumidores millones en cargos ilegales a través del uso de patrones oscuros”, dijo Samuel Levine, director de la FTC, en un comunicado.

“Según las órdenes propuestas anunciadas hoy, la compañía deberá cambiar su configuración predeterminada, devolver millones a los consumidores y pagar una multa sin precedentes por sus abusos de privacidad”, continuó.

En un comunicado en su sitio web, Epic reconoció el acuerdo, “La industria de los videojuegos es un lugar de rápida innovación, donde las expectativas de los jugadores son altas y las nuevas ideas son primordiales. Los estatutos escritos hace décadas no especifican cómo deben operar los ecosistemas de juegos. Las leyes no han cambiado, pero su aplicación ha evolucionado. y las prácticas tradicionales de la industria ya no son suficientes. Aceptamos este acuerdo porque queremos que Epic esté a la vanguardia de la protección del consumidor y brinde la mejor experiencia a nuestros jugadores“.

La compensación se divide en dos formatos. Por un lado, la multa por violar la ley, ascendiendo a 275 millones de dólares, la más alta obtenida por la FTC. Por el otro, serán 245 millones de dólares para reembolsar a los jugadores por su conducta de ocultación de información durante las compras en el battle royale.

