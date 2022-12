Maribel Guardia roba suspiros al lucir un entallado minivestido a sus 63 años

Conforme pasan los años, Maribel Guardia luce más radiante y su espectacular físico contrasta con los 63 años que afirma tener.

Resultado de una minuciosa dieta y de un arduo trabajo físico, la actriz costarricense también se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales, donde cuenta con 7.8 millones de seguidores atentos para disfrutar de todos sus contenidos.

Como pocas mujeres de su edad, Maribel Guardia constantemente presume sus atributos físicos, los cuales parecen retar al tiempo.

En la más reciente de sus provocativas sesiones fotográficas, la tica luce un entallado vestido oscuro con un escote en “V” y una atrevida abertura a media pierna que deja poco a la imaginación.

A decir verdad, quien no conozca a Maribel, con este tipo de sesiones fotográficas podría señalar estar frente a una mujer que está entrenando a los 50, pero no rebasando los 60, como es su caso.

Ahora bien, por la expresión captada por el fotógrafo a cargo de la sesión, quien además se esmeró en cuidar hasta el más mínimo detalle en la iluminación, resulta inexplicable que a la madura actriz pudiera dolerle algo, esto en alusión a la información filtrada donde se menciona que a inicios del próximo año habrá de someterse a una cirugía de la cual se conoce muy poco.

“Me tengo que hacer algún arreglito en enero. Ojalá fuera estético. Es una operación que tengo que hacerme. No es delicado gracias a Dios, porque me hice la biopsia y estaba bien, pero seguro tengo que operarme”, señaló hace unos días ante varios medios de comunicación.

En cuanto a los procedimientos estéticos a los cuales se asegura ha recurrido la actriz costarricense para lucir radiante, sus detractores señalan en redes sociales que al menos son cinco los cambios detectados: rinoplastia (nariz), mamoplastia (aumento de busto), mastopexia (levantamiento de senos), ritidoplastia (eliminación del exceso de piel en la cara) y lipoescultura (remodelado de la silueta a través de una significativa extracción de grasa).

Sin embargo, los resultados positivos saltan a la vista, pues otras estrellas ligadas al entretenimiento que han recurrido a procedimientos similares no han tenido resultados igual de sorpendentes.

También te puede interesar:

–Maribel Guardia revela que será operada en enero, aunque no reveló las causas: “Hice la biopcia”

–Maribel Guardia derrochó belleza y sensualidad a sus 63 años posando en pijama de short cachetero

–Maribel Guardia se las arregló para derrochar sensualidad desde el piso y en un conjunto deportivo