‘Canelo’ Álvarez ya disfruta de su propia estatua como “Hijo Distinguido”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue nombrado por el gobierno municipal de Juanacatlán como “Hijo Distinguido” y en su honor fue levantada una estatua. El púgil participó en un un acto con diversas autoridades, donde aprovechó para enviar un mensaje de reconocimiento a su familia y entrenadores.

“A ustedes, veo muchas caras conocidas, me da mucho orgullo que me vean que salí adelante. Ese niño pecosito que andaba en chinga de vago y que ahora ha logrado muchísimas cosas gracias a la dedicación que le he puesto a las ganas y al amor que le he puesto a mi deporte”, dijo.

El discurso de Saúl siguió y destacó el valor de la disciplina como herramienta para la superación personal. “Un día estuve como ustedes aquí en Juanacatlán, pero con muchos sueños de ser alguien, de salir adelante, de sacar a mi familia adelante y si yo salí ustedes también pueden, nomás es de que le pongan la disciplina, requiere sus sacrificios, pero vale la pena al final”.

Estatua ‘Canelo’

La estatua fue trabajada por el artista Sigifredo Islas y cuenta con más de dos metros de altura, media tonelada de peso y elaboración en bronce.

El boxeador no ocultó su felicidad por este homenaje en el marco del Aniversario 124 de Juanacatlán y donde el presidente municipal Francisco de la Cerda Suárez en compañía de diferentes representantes del Área Metropolitana de Guadalajara, familiares del pugilista y habitantes, dieron entrega al ‘Canelo’ de la cruz de la fundación del municipio.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el mexicano publicó un post con 10 fotografías del acto y dejó un mensaje de agradecimiento. “Es un gran honor para mí ser reconocido en el lugar que me vio crecer e hizo a la persona que soy hoy. Gracias al gobierno de Juanacatlán por este reconocimiento y a toda la gente que asistió”.

Actualmente ‘Canelo’ se encuentra en recuperación tras someterse a una cirugía en su mano izquierda que no tendrá alejado de los cuadriláteros hasta nuevo aviso. No obstante, el púgil ya se puso un plazo. “La idea era regresar aquí en México en mayo pero se complica a veces por cosas no, por temas también del otro peleador, pero veremos qué día podemos volver aquí a México a pelear”.

