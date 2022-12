Cómo puedes mantener los regalos en secreto cuando realizas compras navideñas en línea

Hacer las compras navideñas en línea y mantener el secreto puede que sea una de las mayores dificultades a las que se enfrentan muchas personas en esta temporada, sobre todo si se pretende no dejar huellas digitales ante los miembros de familia entrometidos que desean tener una pista de lo que traerá Santa.

Las búsquedas en la web y en el historial de navegación podrían hacer una mala jugada y hacer que se estropeen las sorpresas para los familiares y seres queridos. Por ello presentamos algunos consejos para poder mantener las compras en secreto y nadie sospeche lo que les llegará en Navidad.

Usa tarjetas de regalo

Por ejemplo, comprar con una tarjeta de regalo puede ahorrar la sorpresa guardando la compra del extracto bancario. Además, ayuda a mantener un presupuesto específico y no salirte de él ya que no podrás gastar más de lo que se puso en la tarjeta.

Comprar tarjetas de regalo también te puede ayudar a ahorrar dinero. Por ejemplo, la cadena de almacenes Target suele tener promociones en donde si compras una cantidad de dinero dentro de una categoría podrás obtener una tarjeta de regalo completamente gratis.

Modo incógnito

Otra manera de pasar desapercibido es comprando en modo “privado” o “incógnito” en el navegador con lo que se desactiva el historial y no se deja rastro de la actividad en línea. En caso de no usar esta opción deberás asegurarte de borrar el historial de tu navegador.

Envía el pedido a otro lugar

Para que el repartidor de tus compras en línea no estropee la sorpresa puedes enviar el pedido a otro lugar, como tu oficina (en caso que esté permitido) o en algunas ubicaciones seleccionadas de algunos servicios de entrega de paquetería.

Herramientas útiles

Si planeas comprar en Amazon, la función Household permite a los usuarios compartir los beneficios de la membresía Prime con miembros de la familia, pero manteniendo las cuentas separadas. Esta es una buena manera de evitar que la gente vea lo que compraste. En caso que no configures la opción, puedes archivar los pedidos para ocultar los regalos del historial de compras.

Si apenas vas a comenzar las compras es importante que revises las fechas límites de entrega de los principales servicios de paquetería para que lleguen antes de Navidad.

También es importante conocer los gustos de tus seres queridos pues algunos presentes como pastel de frutas, corbatas con motivos navideños o artículos de lujo de imitación encabezaron la lista de los peores regalos que puedes hacer en esta temporada.

