Por qué Costco no venderá árboles naturales de Navidad en esta temporada

Como parte de los preparativos navideños, muchas personas suelen buscar los pinos recién cortados para decorarlos con esferas, oropel y luces. Sin embargo, los suministros han sido escasos desde el año pasado, lo que los ha encarecido y ha dificultado su disponibilidad.

En cadenas de tiendas como Costco, la escasez de árboles naturales ha llevado a varios de sus clientes a caer en la desesperación y buscar en varias tiendas sin tener el éxito deseado. A través de foros de internet, como Reddit han compartido sus experiencias.

“Acabo de llamar a mi almacén local…y me confirmaron que no venderán árboles vivos este año. Este es el segundo año consecutivo que no han tenido árboles vivos en nuestro cuello del bosque (norte de Texas)”, dijo un usuario.

Otro comprador, de Indiana, dijo que en las tiendas de la región tampoco ha habido inventario en los últimos dos años. “Se ha dicho que es un problema de la cadena de suministro y la falta de disponibilidad”, dijo.

Esta no es la primera ocasión que los clientes se sorprenden al no ver inventario de los arbustos. En 2021 los compradores se enfrentaron a escasez de árboles naturales en cadenas de tiendas como Costco y Kroger. En aquella ocasión las olas de calor, sequías e incendios forestales interrumpieron la producción en la costa oeste, lo que llevó a que agricultores de zonas como Oregon a perder el 90% de su rendimiento.

Ante la situación de poca o nula disponibilidad, algunos usuarios aconsejaron esperar a que los árboles crezcan de nuevo para volver a adquirirlos.

Existen algunas alternativas como los árboles artificiales con luces LED con control remoto con precios de $79.99 dólares para 4 pies de altura, o de hasta $499.99 dólares para uno de 7.5 pies de altura. Entre los beneficios que ofrecen es su durabilidad, poco mantenimiento y una política de devolución garantizada.

En cuanto a desventajas, los árboles artificiales pueden ser más perjudiciales que los árboles naturales, y más si no se piensa reutilizarlo.

En caso de querer un árbol natural hay granjas con cierta disponibilidad con entre un 5% y 15% más adicional del precio promedio. Los clientes que deseen comprar uno deberán darse prisa puesto que la disponibilidad es muy limitada.

Por lo regular, la época navideña suele representar grandes desembolsos de dinero. Expertos recomiendan seguir algunos consejos como mantener el control ante las ofertas, hacer una lista de las compras, aprovechar los descuentos y comprar siempre a conciencia.

